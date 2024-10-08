Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 399 Ngô Quyền, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quan hệ các nhà cung cấp, đối tác đàm phán ký kết hợp đồng với giá ưu đãi, các điều kiện và điều khoản tốt nhất. Duy trì tốt mối quan hệ với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng. Nghiên cứu, phát triển và mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp dịch vụ mới. Quản lý hệ thống hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng dịch vụ khách hàng. Theo dõi và cập nhật thông tin hợp đồng, các chương trình khuyến mãi, ưu đãi từ các nhà cung cấp, đối tác đặc biệt là các khách sạn trong và ngoài nước, các nhà cung cấp dịch vụ vé máy bay và phương tiện đi lại... Cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin về giá cả, thỏa thuận hợp đồng cho các trưởng bộ phận và những người có liên quan thực thi dịch vụ khách hàng. Báo cáo thống kê khi có yêu cầu từ các Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/ Ban Giám đốc. Xây dựng, đánh giá, thực hiện chiến lược phát triển và bán sản phẩm, xây dựng ngân sách cho các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn liên quan đến lợi nhuận và chi tiêu của doanh nghiệp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành du lịch – lữ hành, marketing, kinh tế hoặc ngoại ngữ. Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt phần mềm. Thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh Am hiểu về thị trường du lịch, khách sạn trong và ngoài nước. Khả năng nắm bắt công việc tốt. Nhanh nhẹn, linh hoạt, biết cách giao tiếp, xử lý tình huống tốt. Có kỹ năng đàm phán, thỏa thuận, chốt hợp đồng. Chịu trách nhiệm về kết quả đàm phán, thỏa thuận, tính cạnh tranh giá trên thị trường. Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc. Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn từ 3 năm trở lên hoặc sử dụng tốt hai ngoại ngữ Trung - Anh.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động hiện đại. Được tham gia các khoá đào tạo trong nước hoặc nước ngoài. Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh. Có cơ hội đi du lịch nước ngoài. Lương thỏa thuận từ 10 – 15 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.