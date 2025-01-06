Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Hải Châu 1, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi các nhà thầu canteen nhập đồ ăn, kiểm tra chất lượng đầu vào tại canteen.

Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại canteen.

Kiểm tra khâu vệ sinh của từng nhà thầu tại Canteen.

Nhắc nhở các nhà thầu canteen thực hiện đúng quy định, trường hợp phát hiện nhà thầu ko thực hiện, xử lý vi phạm tại chỗ.

Giám sát chất lượng đồ ăn tại canteen (số lượng và chất lượng).

Review công cụ dụng cụ của nhà thầu, yêu cầu thay thế trong trường hợp cần thiết.

Làm báo cáo hàng tuần và tình trạng canteen của các nhà thầu.

Giám sát tạp vụ bảo vệ sinh canteen, đảo bảo đúng quy trình, vệ sinh.

Triển khai các chiến dịch, sự kiến tại canteen theo yêu cầu của BQL tòa nhà.

Giám sát các nhà thầu tuân thủ quy định về chế tài xử phạt dành cho các nhà thầu canteen tham gia cung cấp dịch vụ tại canteen.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm về quản lý canteen công ty.

Tính cách: cẩn thận, chăm chỉ, có tính lãnh đạo các NCU canteen

Có hiểu biết về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có hiểu biết về dinh dưỡng.

Có hiểu biết về cách sắp xếp công cụ dụng cụ nhà bếp.

Có hiểu biết về an toàn phòng chống chảy nổ, PCCC..

Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng nhận full lương.

Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Đặc biệt tham gia thêm gói bảo hiểm tai nạn.

Phép năm, lương tháng 13.

Làm việc trong môi trường năng động.

Thời gian làm việc: 7h00 – 16h30 (Từ thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

