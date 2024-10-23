Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều phối và chịu trách nhiệm toàn bộ công việc, tài sản và nhân sự tại chi nhánh Nhơn Trạch: Phổ biến, giám sát, quản lý việc của nhân sự cấp dưới, bao gồm thực hiện nội quy tại đơn vị Giám sát, quản lý, bảo vệ tài sản Điều hành, quản trị công việc trong thẩm quyền được giao Xây dựng, điều phối, phân công nhân sự - cung cấp công cụ thiết bị (bao gồm xe đóng hàng tại kho SC) phù hợp công việc hằng ngày Xây dựng quy trình, nội quy - đào tạo nhân sự cấp dưới Phối hợp với tổng điều độ giải quyết công việc hằng ngày Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết vấn đề hư hỏng Giải quyết an ninh, trật tự, tai nạn lao động, PCCC và vấn đề phát sinh khác tại Nhơn Trạch Báo cáo và lập báo cáo kịp thời liên quan đến công việc, hoặc những việc phát sinh khác Giải quyết chi phí dưới 1trđ, và chịu trách nhiệm giải quyết chi phí Được đề xuất khen thưởng hoặc kỷ luật với nhân sự cấp dưới Chịu trách nhiệm, sai sót thiệt hại của nhân sự cấp dưới
Quản lý, điều phối và chịu trách nhiệm toàn bộ công việc, tài sản và nhân sự tại chi nhánh Nhơn Trạch:
Phổ biến, giám sát, quản lý việc của nhân sự cấp dưới, bao gồm thực hiện nội quy tại đơn vị
Giám sát, quản lý, bảo vệ tài sản
Điều hành, quản trị công việc trong thẩm quyền được giao
Xây dựng, điều phối, phân công nhân sự - cung cấp công cụ thiết bị (bao gồm xe đóng hàng tại kho SC) phù hợp công việc hằng ngày
Xây dựng quy trình, nội quy - đào tạo nhân sự cấp dưới
Phối hợp với tổng điều độ giải quyết công việc hằng ngày
Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết vấn đề hư hỏng
Giải quyết an ninh, trật tự, tai nạn lao động, PCCC và vấn đề phát sinh khác tại Nhơn Trạch
Báo cáo và lập báo cáo kịp thời liên quan đến công việc, hoặc những việc phát sinh khác
Giải quyết chi phí dưới 1trđ, và chịu trách nhiệm giải quyết chi phí
Được đề xuất khen thưởng hoặc kỷ luật với nhân sự cấp dưới
Chịu trách nhiệm, sai sót thiệt hại của nhân sự cấp dưới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Ưu tiên có chứng chỉ liên quan vận tải Anh văn giao tiếp cơ bản là một lợi thế Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: sử dụng các phần mềm thông dụng, kỹ năng làm việc trên máy tính... Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động vận tải, logistics từ 3 năm trở lên. Có kinh nghiệm quản lý và xử lý vấn đề. Chịu làm việc dưới áp lực cao. Yêu cầu khác Hiểu sâu về kiến thức vận tải vận dụng vào nghề nghiệp. Kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc Nhân viên, Chuyên viên từ 5 năm trở lên. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và kỹ năng đàm phán. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Chủ động, chịu được áp lực công việc. Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, trung thực, tỉ mỉ.
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Ưu tiên có chứng chỉ liên quan vận tải
Anh văn giao tiếp cơ bản là một lợi thế
Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: sử dụng các phần mềm thông dụng, kỹ năng làm việc trên máy tính...
Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động vận tải, logistics từ 3 năm trở lên. Có kinh nghiệm quản lý và xử lý vấn đề. Chịu làm việc dưới áp lực cao.
Yêu cầu khác Hiểu sâu về kiến thức vận tải vận dụng vào nghề nghiệp. Kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc Nhân viên, Chuyên viên từ 5 năm trở lên. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và kỹ năng đàm phán. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Chủ động, chịu được áp lực công việc. Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, trung thực, tỉ mỉ.
Hiểu sâu về kiến thức vận tải vận dụng vào nghề nghiệp. Kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc Nhân viên, Chuyên viên từ 5 năm trở lên. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và kỹ năng đàm phán. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Chủ động, chịu được áp lực công việc. Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, trung thực, tỉ mỉ.
Hiểu sâu về kiến thức vận tải vận dụng vào nghề nghiệp.
Kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc Nhân viên, Chuyên viên từ 5 năm trở lên.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và kỹ năng đàm phán.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Chủ động, chịu được áp lực công việc.
Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, trung thực, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, phụ cấp cơm. Được đào tạo và hỗ trợ thăng tiến trong công việc.
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, phụ cấp cơm.
Được đào tạo và hỗ trợ thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 67/21 đường TMT 09, khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

