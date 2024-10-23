Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô 406, Đường số 13, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận kế hoạch và sản xuất để lập kế hoạch thu mua nguyên vật liệu sản phẩm
Lập yêu cầu mua hàng, thực hiện lựa chọn nhà cung cấp và quản lý đơn hàng
Đàm phán với nhà cung cấp để mang lại phương án tốt nhất cho công ty
Theo dõi xuất nhập tồn và trạng thái đơn hàng để có thể hỗ trợ các vấn đề giao hàng như thiếu hụt, tồn đọng
Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ vào cuối tháng và báo cáo kết quả cho quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có thể sử dụng Excel cơ bản
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Trung hoặc Hàn
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
Có thể xoay ca làm việc ca ngày/ đêm ( nếu có) và có thể tăng ca
Ưu tiên:
Ứng viên có kinh nghiệm trong mảng linh kiện điện tử

Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LÔ 406, ĐƯỜNG SỐ 13, KCN AMATA, LONG BÌNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job223198
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Đồng Nai Tây Ninh Bình Thuận Ninh Bình Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 11 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất