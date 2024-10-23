Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô 406, Đường số 13, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với bộ phận kế hoạch và sản xuất để lập kế hoạch thu mua nguyên vật liệu sản phẩm
Lập yêu cầu mua hàng, thực hiện lựa chọn nhà cung cấp và quản lý đơn hàng
Đàm phán với nhà cung cấp để mang lại phương án tốt nhất cho công ty
Theo dõi xuất nhập tồn và trạng thái đơn hàng để có thể hỗ trợ các vấn đề giao hàng như thiếu hụt, tồn đọng
Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ vào cuối tháng và báo cáo kết quả cho quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có thể sử dụng Excel cơ bản
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Trung hoặc Hàn
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
Có thể xoay ca làm việc ca ngày/ đêm ( nếu có) và có thể tăng ca
Ưu tiên:
Ứng viên có kinh nghiệm trong mảng linh kiện điện tử
Có thể sử dụng Excel cơ bản
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Trung hoặc Hàn
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
Có thể xoay ca làm việc ca ngày/ đêm ( nếu có) và có thể tăng ca
Ưu tiên:
Ứng viên có kinh nghiệm trong mảng linh kiện điện tử
Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI