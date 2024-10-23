Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 406, Đường số 13, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận kế hoạch và sản xuất để lập kế hoạch thu mua nguyên vật liệu sản phẩm

Lập yêu cầu mua hàng, thực hiện lựa chọn nhà cung cấp và quản lý đơn hàng

Đàm phán với nhà cung cấp để mang lại phương án tốt nhất cho công ty

Theo dõi xuất nhập tồn và trạng thái đơn hàng để có thể hỗ trợ các vấn đề giao hàng như thiếu hụt, tồn đọng

Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ vào cuối tháng và báo cáo kết quả cho quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có thể sử dụng Excel cơ bản

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Trung hoặc Hàn

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Có thể xoay ca làm việc ca ngày/ đêm ( nếu có) và có thể tăng ca

Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm trong mảng linh kiện điện tử

Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin