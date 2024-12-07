Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 4A, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Đảm bảo chất lượng món ăn
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào cùng quản lý và bếp trưởng.
- Hướng dẫn và kiểm soát cùng quản lý, bếp trưởng các đầu bếp, phụ bếp chế biến món ăn theo đúng quy trình.
- Đảm bảo đúng theo công thức chế biến món ăn, định mức tiêu hao thực phẩm cho phép.
- Kiểm tra lại món ăn đã làm trước khi phục vụ
2.Quản lý hàng hoá
- Nhận phiếu dự chi yêu cầu mua hàng rau, thực phẩm tươi sống từ KT kiểm tra phiếu và duyệt phiếu để mua hàng.
- Trực tiếp kiểm tra NVL mua vào về chất lượng, số lượng (hoặc kiểm tra hoặc uỷ quyền nhận hàng cho nhân viên).
- Nhận phiếu dự chi yêu cầu xuất hàng của nhân viên từ kho, kiểm tra số lượng hàng tồn và ký xác nhận vào phiếu.
- Tổ chức các khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, thực phẩm và hướng dẫn cho NV.
- Kiểm tra hàng ngày việc bảo quản, khu vực để NVL – gia vị ít nhất 1 lần/ca.
- Đảm bảo đúng các nguyên tắc về quy trình bếp một chiều mua hàng, thanh toán, xuất hàng.
- Ghi các biên bản huỷ NVL đối với bếp và nhà cung cấp thực hiện theo quy trình liên quan.
- Thực hiện quản lý NVL của bếp theo chỉ tiêu của của quản lý bếp
3.Quản lý tài sản công cụ
- Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng.
- Xử lý các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ và báo cáo quản lý.
- Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung.
- Ngày ngày kiểm tra việc sử dụng tài sản công cụ của các NV.
4.Quản lý nhân sự
- Đề xuất tuyển dụng NV bộ phận bếp.
- Tham gia kiểm tra, phỏng vấn, tuyển chọn NV tai bếp.
- Đánh giá nhân viên thử việc.
- Đào tạo, kèm cặp nhân viên theo các quy trình nghiệp vụ bếp.
- Đánh giá hiệu quả và năng lực của nhân viên.
- Đánh giá kết quả công việc và năng lực của NV định kỳ.
- Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty
5.Điều hành hoạt động
- Sắp xếp lịch và bô trí công việc cho các nhân viên
- Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.
- Điều động nhân viên thực hiện công việc.
- Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.
- Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Quản lý.
- Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.
6.Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học khoa Công nghệ thực phẩm, Quản trị KD.
- Vi tính văn phòng thành thạo
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
- Kỹ năng lập kế hoạch.
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
3. Kinh nghiệm:
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
4. Phẩm chất cá nhân:
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
- Trung thực, cẩn thận, chi tiết, nhiệt tình trong công việc.
- Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo năng lực
-Du lịch, thưởng lễ tết
-Tăng lương định kì hằng năm
-Đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên
-Môi trường làm việc năng động
-Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 69, Đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

