Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 4A, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

1.Đảm bảo chất lượng món ăn

- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào cùng quản lý và bếp trưởng.

- Hướng dẫn và kiểm soát cùng quản lý, bếp trưởng các đầu bếp, phụ bếp chế biến món ăn theo đúng quy trình.

- Đảm bảo đúng theo công thức chế biến món ăn, định mức tiêu hao thực phẩm cho phép.

- Kiểm tra lại món ăn đã làm trước khi phục vụ

2.Quản lý hàng hoá

- Nhận phiếu dự chi yêu cầu mua hàng rau, thực phẩm tươi sống từ KT kiểm tra phiếu và duyệt phiếu để mua hàng.

- Trực tiếp kiểm tra NVL mua vào về chất lượng, số lượng (hoặc kiểm tra hoặc uỷ quyền nhận hàng cho nhân viên).

- Nhận phiếu dự chi yêu cầu xuất hàng của nhân viên từ kho, kiểm tra số lượng hàng tồn và ký xác nhận vào phiếu.

- Tổ chức các khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, thực phẩm và hướng dẫn cho NV.

- Kiểm tra hàng ngày việc bảo quản, khu vực để NVL – gia vị ít nhất 1 lần/ca.

- Đảm bảo đúng các nguyên tắc về quy trình bếp một chiều mua hàng, thanh toán, xuất hàng.

- Ghi các biên bản huỷ NVL đối với bếp và nhà cung cấp thực hiện theo quy trình liên quan.

- Thực hiện quản lý NVL của bếp theo chỉ tiêu của của quản lý bếp

3.Quản lý tài sản công cụ

- Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng.

- Xử lý các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ và báo cáo quản lý.

- Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung.

- Ngày ngày kiểm tra việc sử dụng tài sản công cụ của các NV.

4.Quản lý nhân sự

- Đề xuất tuyển dụng NV bộ phận bếp.

- Tham gia kiểm tra, phỏng vấn, tuyển chọn NV tai bếp.

- Đánh giá nhân viên thử việc.

- Đào tạo, kèm cặp nhân viên theo các quy trình nghiệp vụ bếp.

- Đánh giá hiệu quả và năng lực của nhân viên.

- Đánh giá kết quả công việc và năng lực của NV định kỳ.

- Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty

5.Điều hành hoạt động

- Sắp xếp lịch và bô trí công việc cho các nhân viên

- Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.

- Điều động nhân viên thực hiện công việc.

- Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.

- Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Quản lý.

- Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

6.Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học khoa Công nghệ thực phẩm, Quản trị KD.

- Vi tính văn phòng thành thạo

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

3. Kinh nghiệm:

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

4. Phẩm chất cá nhân:

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Trung thực, cẩn thận, chi tiết, nhiệt tình trong công việc.

- Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.

- Lương thưởng theo năng lực

-Du lịch, thưởng lễ tết

-Tăng lương định kì hằng năm

-Đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên

-Môi trường làm việc năng động

-Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

