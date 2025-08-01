Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xử lý tất cả các thắc mắc và khiếu nại thông qua cuộc gọi, email, phương tiện truyền thông xã hội, cung cấp các giải pháp và lựa chọn thay thế phù hợp để đảm bảo khách hàng hài lòng với sự giải thích rõ ràng và giải pháp nhanh chóng.

Cung cấp thông tin chính xác, hợp lệ và đầy đủ bằng cách sử dụng các phương pháp / công cụ phù hợp.

Tuân thủ các thủ tục, hướng dẫn và qui định về kịch bản cuộc gọi.

Đưa ra các vấn đề và rủi ro tiềm ẩn với ban quản lý để cải thiện quy trình, chính sách và trải nghiệm khách hàng.

Đảm bảo đạt được các mục tiêu về chất lượng, sự hài lòng của khách hàng, năng suất và hiệu quả.

Theo tính chất công việc và tình hình kinh doanh, sẵn sàng nhận phân công, nhiệm vụ mới từ người quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là 1 lợi thế

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm về dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Kinh nghiệm cơ bản về Dịch vụ khách hàng (xử lý Email, Cuộc gọi, Truyền thông xã hội)

Kỹ năng giao tiếp.

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

2 tháng thử việc (100% lương)

Tết bonus, thưởng tròn năm (tháng 13)

Review lương hằng năm

Đánh giá công việc 1 năm/ lần (thưởng hiệu suất 1 - 4 tháng lương)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ (full lương)

12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương

Du lich, nghỉ mát cùng công ty hằng năm

Được công ty trang bị laptop

Đào tạo và phát triển:

Môi trường làm việc & Đồng nghiệp:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin