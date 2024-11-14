Tuyển Quản Lý Vận Hành thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

công ty Cổ phần Khai Sơn
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
công ty Cổ phần Khai Sơn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại công ty Cổ phần Khai Sơn

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Công ty Cổ phần Khai Sơn, đường Lý Sơn, Thượng Thanh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện công việc nghiệm thu, bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư đến các chủ sở hữu.
- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng (cư dân, đối tác).
- Tiếp nhận và giải thích các yêu cầu/thắc mắc của cư dân.
- Hướng dẫn cư dân về nội quy tòa nhà, các thủ tục hành chính.
- Quản lý đội bảo vệ, tạp vụ của dự án.
- Hỗ trợ thông báo phí đến cư dân.
- Một số công việc hành chính khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ Đại học.
- Chịu khó, nhanh nhẹn trong công việc.
- Có kinh nghiệm từng làm việc tại tòa nhà, chung cư là lợi thế.

Tại công ty Cổ phần Khai Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng với các nhân viên có năng lực và tận tụy với công việc;
- Đảm bảo chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định pháp luật;
- Đóng BHYT, BHXH theo quy định PL.
- Phụ cấp ăn trưa.
- Chế độ phúc lợi công đoàn (Sinh nhật, hiếu, hỷ,..), nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
- Du lịch trong và ngoài nước 01 lần/năm
- Thưởng và lương tháng 13.
- 01 năm xét tăng lương 2 lần.
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kiến thức về sản phẩm
- Phụ cấp theo quy định của công ty và tùy từng vị trí công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty Cổ phần Khai Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty Cổ phần Khai Sơn

công ty Cổ phần Khai Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu Văn phòng Khai Sơn, đường Lý Sơn, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

