Tuyển Quản Lý Vận Hành thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Công ty Cổ phần Khai Sơn, đường Lý Sơn, Thượng Thanh, Long Biên

- Thực hiện công việc nghiệm thu, bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư đến các chủ sở hữu.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng (cư dân, đối tác).

- Tiếp nhận và giải thích các yêu cầu/thắc mắc của cư dân.

- Hướng dẫn cư dân về nội quy tòa nhà, các thủ tục hành chính.

- Quản lý đội bảo vệ, tạp vụ của dự án.

- Hỗ trợ thông báo phí đến cư dân.

- Một số công việc hành chính khác theo yêu cầu.

- Tốt nghiệp trình độ Đại học.

- Chịu khó, nhanh nhẹn trong công việc.

- Có kinh nghiệm từng làm việc tại tòa nhà, chung cư là lợi thế.

Tại công ty Cổ phần Khai Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng với các nhân viên có năng lực và tận tụy với công việc;

- Đảm bảo chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định pháp luật;

- Đóng BHYT, BHXH theo quy định PL.

- Phụ cấp ăn trưa.

- Chế độ phúc lợi công đoàn (Sinh nhật, hiếu, hỷ,..), nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

- Du lịch trong và ngoài nước 01 lần/năm

- Thưởng và lương tháng 13.

- 01 năm xét tăng lương 2 lần.

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kiến thức về sản phẩm

- Phụ cấp theo quy định của công ty và tùy từng vị trí công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty Cổ phần Khai Sơn

