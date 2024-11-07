Tuyển Quản Lý Vận Hành thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Adpia
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Adpia

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 29 Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng, kết nối và duy trì quan hệ hợp tác với Nhà Bán Hàng/ Nhà sáng tạo nội dung (Seller/Creator) trên nền tảng TikTok/ Shopee theo data có sẵn của Công ty;
Tư vấn, đề xuất, bán chéo các dịch vụ của Công ty cho Đối tác (Booking Influencer, Affiliate TikTok, Affiliate Shopee, TikTok Ads...);
Thực hiện, triển khai dịch vụ cung cấp cho các Đối tác của Công ty, đảm bảo công việc đúng với yêu cầu của Đối tác;
Giám sát, theo dõi hiệu suất hoạt động của Seller/ Creator;
Quản lý, vận hành và phát triển Kênh TikTok/ Shopee của Công ty;
Lập kế hoạch hoạt động, thực hiện và báo cáo hiệu quả KPI theo tháng/quý/năm cho Quản lý trực tiếp.
Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, thuật toán, chính sách mới của Nền tảng (TikTok/Shopee);
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý/Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing/Truyền thông/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;
Từng làm việc tại các Agency, MCN là một lợi thế;
Có khả năng sale B2B/B2C, đàm phán giá, làm đề xuất, tinh thần không ngại từ chối;
Có khả năng đọc hiểu, phân tích các chỉ số, có kiến thức về TMĐT;
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt và làm việc độc lập;
Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian;
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Adpia Thì Được Hưởng Những Gì

Ngân sách công tác phí, tiếp khách, event... rộng rãi.
Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ.
Lương thưởng luôn đúng hạn và đầy đủ.
Phụ cấp bữa trưa (30.000/ngày – không bao gồm trong lương)
Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, du lịch cùng công ty.
Xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Các chế độ phúc lợi cho bản thân, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Adpia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 29, tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

