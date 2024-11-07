Tuyển Quản Lý Vận Hành thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 29 Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng, kết nối và duy trì quan hệ hợp tác với Nhà Bán Hàng/ Nhà sáng tạo nội dung (Seller/Creator) trên nền tảng TikTok/ Shopee theo data có sẵn của Công ty;

Tư vấn, đề xuất, bán chéo các dịch vụ của Công ty cho Đối tác (Booking Influencer, Affiliate TikTok, Affiliate Shopee, TikTok Ads...);

Thực hiện, triển khai dịch vụ cung cấp cho các Đối tác của Công ty, đảm bảo công việc đúng với yêu cầu của Đối tác;

Giám sát, theo dõi hiệu suất hoạt động của Seller/ Creator;

Quản lý, vận hành và phát triển Kênh TikTok/ Shopee của Công ty;

Lập kế hoạch hoạt động, thực hiện và báo cáo hiệu quả KPI theo tháng/quý/năm cho Quản lý trực tiếp.

Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, thuật toán, chính sách mới của Nền tảng (TikTok/Shopee);

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý/Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing/Truyền thông/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;

Từng làm việc tại các Agency, MCN là một lợi thế;

Có khả năng sale B2B/B2C, đàm phán giá, làm đề xuất, tinh thần không ngại từ chối;

Có khả năng đọc hiểu, phân tích các chỉ số, có kiến thức về TMĐT;

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt và làm việc độc lập;

Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian;

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Adpia Thì Được Hưởng Những Gì

Ngân sách công tác phí, tiếp khách, event... rộng rãi.

Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ.

Lương thưởng luôn đúng hạn và đầy đủ.

Phụ cấp bữa trưa (30.000/ngày – không bao gồm trong lương)

Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, du lịch cùng công ty.

Xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Các chế độ phúc lợi cho bản thân, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Adpia

