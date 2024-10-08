Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Phối hợp xây dựng và triển khai khung quản trị rủi ro tại Công ty 1.1. Phối hợp xây dựng, cập nhật chính sách Quản trị rủi ro của Công ty - Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chiến lược, tầm nhìn quản trị rủi ro, khả năng chấp nhận rủi ro, mức rủi ro mong muốn - Phối hợp với QTRR Tập đoàn cập nhật Quy chế, Quy trình quản trị rủi ro tại Công ty 1.2. Triển khai và hỗ trợ việc quản lý rủi ro toàn Công ty - Tổ chức hướng dẫn, đào tạo, truyền thông về quản trị rủi ro - Phối hợp với các đơn vị nhận diện, đánh giá và xây dựng phương án xử lý rủi ro cho từng đơn vị - Kiểm soát việc thực hiện các phương án xử lý rủi ro tại các đơn vị - Nhận diện và phối hợp/giám sát việc xử lý các rủi ro trọng yếu của Công ty - Xây dựng công cụ đánh giá việc quản trị rủi ro và hướng dẫn triển khai tới các đơn vị 1.3.Phối hợp xây dựng hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro - Xây dựng hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro (Hồ sơ rủi ro, KRIs, Sự kiện tổn thất...) cấp đơn vị và cấp Công ty - Báo cáo công tác QTRR của Công ty tới QTRR Tập đoàn - Thực hiện các báo cáo công việc theo định kỳ hoặc các vấn đề phát sinh, các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu 2. Hỗ trợ công tác Kiểm toán nội bộ - Cung cấp hồ sơ và các đánh giá về việc triển khai công tác quản trị rủi ro cho Ban kiểm soát và bộ phận Kiểm toán nội bộ - Phối hợp với các đơn vị trong Công ty làm việc với Đoàn Kiểm toán nội bộ trong các kỳ Kiểm toán Một số yêu cầu thêm: - Tham gia hỗ trợ xây dựng, cải tiến quy trình kiểm soát QLRR. - Các công việc khác được phân công từ quản lý trực tiếp.

1. Phối hợp xây dựng và triển khai khung quản trị rủi ro tại Công ty

1.1. Phối hợp xây dựng, cập nhật chính sách Quản trị rủi ro của Công ty

1.2. Triển khai và hỗ trợ việc quản lý rủi ro toàn Công ty

1.3.Phối hợp xây dựng hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro

2. Hỗ trợ công tác Kiểm toán nội bộ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, kiểm toán; QLRR, Luật;

– Kinh nghiệm: Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, kiểm soát nội bộ, QLRR, am hiểu về tổ chức, quy mô hoạt động của công ty, có khả năng phân tích số liệu, báo cáo; kinh nghiệm làm ở Big 4;

– Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát.

– Có khả năng phân tích tình hình thị trường, vĩ mô;

– Có kỹ năng thuyết trình, coaching và giao tiếp tốt;

– Tin học: sử dụng thành thạo Microsoft office, powerpoint, excel, PM ERP;

– Sử dụng thành thạo Excel và Tiếng Anh;

– Ưu tiên ứng viên từng đảm nhận vị trí kế toán trưởng hoặc đã theo học ACCA, CFA, FRM.

Yêu cầu khác:

– Cẩn thận, trung thực, chính xác, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao

– Đảm bảo bảo mật thông tin và đạo đức nghề nghiệp

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

– Mức thu nhập hấp dẫn + KPI + phúc lợi Lễ tết

– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và phúc lợi khác.

– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PJICO (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

– Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển:

– Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam (Top 4)

– Cơ hội làm việc với tập khách hàng viễn thông hàng đầu thế giới

– Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

– Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

– Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Văn hoá môi trường làm việc:

– Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

– Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

– Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

– Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

– Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin