Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KDT Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
+ Gọi điện tư vấn chốt đơn trên danh sách khách đặt hàng trên trang web của công ty (theo data nóng)
+ Tư vấn và trả lời thắc mắc của khách hàng
+ Tiếp nhận cuộc gọi tổng đài khi khách hàng gọi đến
+ Chăm sóc khách hàng cũ khi khách hàng có nhu cầu
+ Chủ động khai thác, tìm kiếm thêm nguồn khách hàng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm tại vị trí Telesale/CSKH từ tối thiểu 1 năm
Không nói ngọng, giao tiếp tốt..
Trung thực, nhiệt tình trong công việc, có laptop.
Đáp ứng được thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 & 13h30 - 21h30 (Luân phiên ca)
Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15.000.000- 35.000.000 (LCB+Thưởng hoa hồng)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật của nhà nước
Thưởng ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty
Du lịch, teambuilding,
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
