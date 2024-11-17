Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KDT Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

+ Gọi điện tư vấn chốt đơn trên danh sách khách đặt hàng trên trang web của công ty (theo data nóng)

+ Tư vấn và trả lời thắc mắc của khách hàng

+ Tiếp nhận cuộc gọi tổng đài khi khách hàng gọi đến

+ Chăm sóc khách hàng cũ khi khách hàng có nhu cầu

+ Chủ động khai thác, tìm kiếm thêm nguồn khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Đã có kinh nghiệm tại vị trí Telesale/CSKH từ tối thiểu 1 năm

Không nói ngọng, giao tiếp tốt..

Trung thực, nhiệt tình trong công việc, có laptop.

Đáp ứng được thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 & 13h30 - 21h30 (Luân phiên ca)

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000- 35.000.000 (LCB+Thưởng hoa hồng)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật của nhà nước

Thưởng ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty

Du lịch, teambuilding

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

