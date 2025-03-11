Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Văn Phòng Đại Diện Kukdong Mes Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Giới thiệu công ty

Văn Phòng Đại Diện Kukdong Mes Limited Tại TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Nice, số 467 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM.

Quy mô: 25 - 99 nhân sự

Website: www.usedcontainer.co.kr

Chúng tôi chuyên kinh doanh container, với mạng lưới toàn cầu và trụ sở chính tại Hàn Quốc. Do nhu cầu mở rộng tại Việt Nam, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Sales Admin.

Mô tả công việc

• Hỗ trợ các công việc liên quan đến Sales (chủ yếu làm việc qua hệ thống và email):

• Liên hệ depot, cấp container cho khách hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng và xử lý khiếu nại.

• Nhập dữ liệu vào hệ thống.

• Xuất, nhập hóa đơn và theo dõi thanh toán.

• Thực hiện các công việc hợp pháp khác theo yêu cầu của cấp trên.