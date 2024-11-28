Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH YUEMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY TNHH YUEMU
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vận hành máy tính, hiểu biết về thương mại điện tử
Sử dụng thành thạo các nền tảng truyền thông lớn Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo, wechat, v.v. để chia sẻ và bán sản phẩm.
Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: dưới 35 tuổi):
Giao tiếp tiếng Trung tốt (nghe, nói, đọc, viết)
Độ tuổi: dưới 35 tuổi):
Giao tiếp tiếng Trung tốt (nghe, nói, đọc, viết)
Tại CÔNG TY TNHH YUEMU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10tr-15 triệu + hoa hồng + trợ cấp, chi tiết có thể thương lượng.
Giờ làm việc: 09am-17:30pm (Thứ Hai đến Thứ Bảy), nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo luật định của Việt Nam.
Đóng BHXH đầy đủ khi kí kết hợp đồng.
Giờ làm việc: 09am-17:30pm (Thứ Hai đến Thứ Bảy), nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo luật định của Việt Nam.
Đóng BHXH đầy đủ khi kí kết hợp đồng.
Đóng BHXH đầy đủ khi kí kết hợp đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YUEMU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
