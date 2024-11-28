Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH YUEMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Vận hành máy tính, hiểu biết về thương mại điện tử

Sử dụng thành thạo các nền tảng truyền thông lớn Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo, wechat, v.v. để chia sẻ và bán sản phẩm.

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: dưới 35 tuổi):

Giao tiếp tiếng Trung tốt (nghe, nói, đọc, viết)

Tại CÔNG TY TNHH YUEMU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10tr-15 triệu + hoa hồng + trợ cấp, chi tiết có thể thương lượng.

Giờ làm việc: 09am-17:30pm (Thứ Hai đến Thứ Bảy), nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo luật định của Việt Nam.

Đóng BHXH đầy đủ khi kí kết hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YUEMU

