Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALLGREEN - VƯỢNG THÀNH - TRÙNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Trương Văn Bang, P. Bình Trưng Tây, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hỗ trợ thủ tục bán hàng của kinh doanh.

- Thực hiện, kiểm tra, trình ký, theo dõi tất cả các hồ sơ kinh doanh.

- Soạn thảo quy trình, form mẫu; soạn thảo nội dung thông báo, đơn đề nghị, tờ trình, phiếu đề xuất... liên quan đến kinh doanh và công việc Phòng Sale Admin.

- Đối chiếu phí dịch vụ MTH, hoa hồng cho Khối kinh doanh

- Quản lý lưu trữ tất cả các văn bản liên quan đến công việc phụ trách

- Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Phòng Sale Admin: Phân công, đào tạo, giám sát, hỗ trợ Chuyên viên thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý, năm, chiến dịch, giao ban...

- Những công việc phát sinh khác được phân công theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, độ tuổi dưới 35t

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty BĐS

- Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến Bất động sản.

- Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng (Đặc biệt là Word và Excel)

- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, thiện cảm

- Có trách nhiệm với công việc, tính chủ động và kỷ luật

- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALLGREEN - VƯỢNG THÀNH - TRÙNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (Bao gồm Lương cơ bản + hoa hồng)

- Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

- Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty

- 12 ngày phép/năm

- Du lịch hằng năm, teambuilding.

- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALLGREEN - VƯỢNG THÀNH - TRÙNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin