Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALLGREEN - VƯỢNG THÀNH - TRÙNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALLGREEN - VƯỢNG THÀNH - TRÙNG DƯƠNG
- Hồ Chí Minh: 50 Trương Văn Bang, P. Bình Trưng Tây, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Hỗ trợ thủ tục bán hàng của kinh doanh.
- Thực hiện, kiểm tra, trình ký, theo dõi tất cả các hồ sơ kinh doanh.
- Soạn thảo quy trình, form mẫu; soạn thảo nội dung thông báo, đơn đề nghị, tờ trình, phiếu đề xuất... liên quan đến kinh doanh và công việc Phòng Sale Admin.
- Đối chiếu phí dịch vụ MTH, hoa hồng cho Khối kinh doanh
- Quản lý lưu trữ tất cả các văn bản liên quan đến công việc phụ trách
- Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Phòng Sale Admin: Phân công, đào tạo, giám sát, hỗ trợ Chuyên viên thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
- Tổng hợp các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý, năm, chiến dịch, giao ban...
- Những công việc phát sinh khác được phân công theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty BĐS
- Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến Bất động sản.
- Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng (Đặc biệt là Word và Excel)
- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, thiện cảm
- Có trách nhiệm với công việc, tính chủ động và kỷ luật
- Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALLGREEN - VƯỢNG THÀNH - TRÙNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.
- Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty
- 12 ngày phép/năm
- Du lịch hằng năm, teambuilding.
- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALLGREEN - VƯỢNG THÀNH - TRÙNG DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
