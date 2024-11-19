Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: FT Building, 80 Bát Nàn, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ và các chứng từ liên quan
Soạn thảo hợp đồng đặt cọc, ký hợp đồng, hủy giao dịch, thanh lý hợp đồng, chuyển nhượng hợp đồng, các thủ tục, chứng từ liên quan chính sách, các văn bản của bộ - phận kinh doanh theo chỉ đạo của BLĐ- Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu hồ sơ giao dịch với khách hàng
Cập nhật tình trạng sản phẩm, giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm
Hỗ trợ thông tin về dự án: chính sách bán hàng, tiến độ thanh toán, chương trình khuyến mại đảm bảo tính chính xác và kịp thời
Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh cho các bộ phận liên quan
Lập bảng xác nhận chỉ tiêu doanh thu hàng tháng
Tham gia hỗ trợ các event mở bán, sự kiện

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, bất động sản,...
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, am hiểu về thị trường
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Thành thạo word, excel, powerpoint
Nhanh nhẹn cẩn nhận chính xác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 13.000.000đ + hoa hồng dự án
Thưởng tháng lương 13-14, thưởng các ngày Lễ trong năm.
Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Tham gia bảo hiểm sức khoẻ
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
Thời gian làm việc: 8h30-18h00 từ thứ 2 – sáng thứ 7, nghỉ trưa 1h30p

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 80 Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

