Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate SALADIN.VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, Toà nhà Bach, 111 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc hướng dẫn Cộng tác viên (CTV) hoàn tất hợp đồng và các yêu cầu hỗ trợ khác Kênh liên kết tiếp thị.

Hướng dẫn CTV trong việc thao tác giới thiệu khách hàng và phối hợp với quản lý và trưởng bộ phận lên lịch, tổ chức đào tạo đội ngũ CTV.

Tương tác, hỗ trợ và truyền thông các chương trình khuyến mãi,thi đua khi có đến đội ngũ CTV giúp thúc đẩy hoạt động bán hàng.

Hỗ trợ tư vấn bán hàng nguồn khách hàng CTV mang về, phối hợp với quản lý và trưởng bộ phận để đạt các KPIs chung.

Đạt KPIs và chỉ tiêu kinh doanh được phân bổ bởi trưởng bộ phận về chuyển đổi CTV hoàn thành, chỉ số hoạt động và doanh thu.

Phối hợp với công ty đảm bảo thực hiện qui trình vận hành chuẩn cho kênh bán hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ liên quan theo yêu cầu từ trưởng bộ phận và công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh.

Có kinh nghiệm bán hàng bán hàng trực tiếp, quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng ít nhất 1 năm.

Giao tiếp rõ ràng, tinh thần tích cực và cầu tiến

Kỹ năng excel, vi tính và cập nhật công nghệ.

Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

Khả năng báo giá, tư vấn BH phi nhân thọ

Thao tác hệ thống & kinh nghiệm mua hàng online/ payment online

Thao tác Excel, biết làm báo cáo cơ bản.

Tính tỉ mỉ và cẩn thận

Tại SALADIN.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Hưởng đầy đủ các chế độ sức khỏe cho theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Lương và thưởng theo KPIs đạt được

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALADIN.VN

