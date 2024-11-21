Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate SALADIN.VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại SALADIN.VN
- Hồ Chí Minh: Lầu 1, Toà nhà Bach, 111 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc hướng dẫn Cộng tác viên (CTV) hoàn tất hợp đồng và các yêu cầu hỗ trợ khác Kênh liên kết tiếp thị.
Hướng dẫn CTV trong việc thao tác giới thiệu khách hàng và phối hợp với quản lý và trưởng bộ phận lên lịch, tổ chức đào tạo đội ngũ CTV.
Tương tác, hỗ trợ và truyền thông các chương trình khuyến mãi,thi đua khi có đến đội ngũ CTV giúp thúc đẩy hoạt động bán hàng.
Hỗ trợ tư vấn bán hàng nguồn khách hàng CTV mang về, phối hợp với quản lý và trưởng bộ phận để đạt các KPIs chung.
Đạt KPIs và chỉ tiêu kinh doanh được phân bổ bởi trưởng bộ phận về chuyển đổi CTV hoàn thành, chỉ số hoạt động và doanh thu.
Phối hợp với công ty đảm bảo thực hiện qui trình vận hành chuẩn cho kênh bán hàng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ liên quan theo yêu cầu từ trưởng bộ phận và công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng bán hàng trực tiếp, quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng ít nhất 1 năm.
Giao tiếp rõ ràng, tinh thần tích cực và cầu tiến
Kỹ năng excel, vi tính và cập nhật công nghệ.
Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.
Khả năng báo giá, tư vấn BH phi nhân thọ
Thao tác hệ thống & kinh nghiệm mua hàng online/ payment online
Thao tác Excel, biết làm báo cáo cơ bản.
Tính tỉ mỉ và cẩn thận
Tại SALADIN.VN Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ sức khỏe cho theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Lương và thưởng theo KPIs đạt được
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALADIN.VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI