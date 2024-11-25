Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA NGUYỄN NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 Hoa Trà, phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh

+ Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng.

+ Theo dõi quá trình thực hiện đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng.

+ Lập kế hoạch bán hàng, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

+ Thiết lập và duy trì quan hệ tốt với khách hàng, nội bộ để hoàn thành mục tiêu được giao.

+ Tìm kiếm nhà cung cấp và mua hàng trong nước.

+ Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, thích môi trường năng động, hòa đồng vui vẻ.

+ Có kinh nghiệm về admin, kinh doanh hoặc lĩnh vực thiết bị tự động.

+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

+ Thành thạo tin học văn phòng.

+ Chỉ cần biết tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA NGUYỄN NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc.

+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

+ Tăng lương theo hiệu quả công việc và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

+ Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

+ Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công Ty.

+ Thời gian làm việc: full-time. Từ thứ 2 đến thứ 6 + 2 nửa buối thứ 7/ tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA NGUYỄN NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.