Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: đường Thới Tam Thôn 6, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Hỗ trợ công việc NV Kinh doanh : lập dự toán, báo giá, xử lý đơn đặt hàng...
Chuẩn bị các hồ sơ, mẫu mã, tài liệu, soạn thảo văn bản hỗ trợ cho P.Kinh doanh.
Tiếp nhận, ứng xử yêu cầu của các Khách hàng được công ty bàn giao chăm sóc.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 25 -35 tuổi, trình độ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành QTKD, Kế toán...
Kinh nghiệm > 3 năm vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, xây dựng.
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, tăng lương theo hiệu quả công việc.
Thưởng KPI, lương tháng 13, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tham gia học hỏi cùng các hội nhóm, sự kiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
