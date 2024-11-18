Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ phần PITO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

VAI TRÒ

Thực hiện các công tác phối hợp, hỗ trợ và hành chính cho bộ phận Sales, đảm bảo cung cấp cho khách hàng các dịch vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp.

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH

Theo dõi tiến độ đơn hàng và tình trạng thanh toán công nợ của khách hàng đảm bảo đúng thời hạn;

Soạn thảo báo giá, hợp đồng, báo cáo và tất cả các tài liệu liên quan theo yêu cầu của bộ phận;

Soạn thảo và chuyển giao các tài liệu đến khách hàng;

Theo dõi và hỗ trợ giải quyết các yêu cầu từ khách hàng;

Làm việc với bộ phận Kế toán về các vấn đề hóa đơn và thanh toán;

Hỗ trợ nhân viên/chuyên viên Sales xử lý các vấn đề phát sinh, nhằm đảm bảo mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng;

Tham gia họp và báo cáo định kỳ;

Hiểu biết rõ về các dịch vụ, sản phẩm và chỉ tiêu doanh thu của PITO;

Hiểu biết rõ về hệ thống mà PITO sử dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tảng và 01 - 02 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các công tác hành chính cho bộ phận kinh doanh;

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Nhà hàng Khách sạn...;

Kỹ năng Excel, thành thạo tin học văn phòng và thích nghi với các phần mềm nội bộ tốt;

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian;

Tư duy trực giác, trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ phần PITO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và mức độ phù hợp;

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h30 - 18h00);

Công ty đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Mừng sinh nhật cho nhân viên, quà thăm hỏi khi đau ốm;

Pantry đầy đủ tiện nghi: Cung cấp đa dạng các loại thức ăn nhẹ, nước uống, cà phê,...

Hoạt động nội bộ hằng tuần/tháng;

Môi trường trẻ và linh hoạt, không check in/out;

Được cung cấp đồng phục và các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc;

Được đào tạo và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thường xuyên có các chương trình training, coaching, chia sẻ kiến thức và kỹ năng;

Phụ cấp gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần PITO

