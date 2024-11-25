Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 07, Đường Đông Sơn, Phường 07, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Là công ty thành viên thuộc tập đoàn Hương Việt, Năm 2014 CLS bắt đầu nghiên cứu và xây dựng phần mềm đào tạo trực tuyến trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu đào tạo nội bộ của doanh nghiệp và học trực tuyến của khối trường học.

Chúng tôi đã từng bước xây dựng danh tiếng của mình dựa trên độ tin cậy của khách hàng dành cho sản phẩm, mang lại giải pháp E-learning cho hơn 1000 đơn vị doanh nghiệp và hơn 500 trường học trên khắpViệt Nam.

Công việc chi tiết:

Đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu suất kinh doanh và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, liên hệ thiết lập các cuộc hẹn với khách hàng.

Gửi mail các thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Tiếp nhận phản hồi và xử lý thông tin.

Chủ động liên lạc lại với những khách hàng đã quan tâm nhưng chưa chốt hẹn.

Xây dựng, phát triển mối quan hệ với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến báo giá, hợp đồng và thanh toán.

Hỗ trợ lên kế hoạch tổ chức các meeting, hội thảo, liên hệ mời khách hàng tham gia.

Cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng liên tục trên hệ thống.

Lập báo cáo hàng tuần về kết quả và tiến độ kinh doanh cho cấp trên.

Đề xuất các phương án cải thiện khi cần thiết.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale/Telesales.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và tư vấn sản phẩm.

Giọng nói rõ ràng, thu hút người nghe

Nhiệt tình, chu đáo và có thái độ tốt với khách hàng.

Bằng cấp: từ trung cấp trở lên

Tại CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến: Phát triển thành phụ trách kinh doanh

Tổng thu nhập: Lương cứng 10.000.000 + thưởng nóng + Incentive

Thưởng 50.000 - 70.000 cho 1 cuộc hẹn khách hàng thành công. Tổng thu nhập từ 15 đến 20 triệu/ tháng

Thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch

Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí

Có cơ hội được vi vu công tác

Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ

Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP

