Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TM&DV DK POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER
- Hồ Chí Minh: 36 đường 27a phường An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ sales tìm data, gọi điện hẹn gặp
Làm việc với các nhân viên kinh doanh để báo cáo hiệu quả công việc và báo cáo kế hoạch kinh doanh tổng theo tuần, theo tháng. Hỗ trợ sales các thủ tục giấy tờ, hợp đồng, các chương trình marketing đầu tháng.
Làm việc với các điểm bán để chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc bán hàng.
Làm việc với điểm bán kết sổ doanh thu vào cuối tháng
Hàng tuần kiểm tra giá bán các sản phẩm trên thị trường, nhắc nhở sales liên hệ với đại lý điều chỉnh giá bán.
Gọi điện hỏi thăm các đại lý tiềm năng trong vai trò chăm sóc khách hàng để tìm hiểu mức độ hỗ trợ của sales với đại lý.
Thống kê các chỉ số và đảm bảo chỉ số vận hành trong ngưỡng cho phép.
Phụ trách làm việc giữa các bên sản xuất, vận chuyển, kho để điều nhập hàng theo đúng kế hoạch
Tìm kiếm và liên hệ với các nhà cung cấp tiềm năng để đàm phán giá cả và các điều khoản mua bán.( Không thường xuyên)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Chủ động trong công việc.
Có laptop cá nhân.
Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER Thì Được Hưởng Những Gì
Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân. Được đào tạo bài bản từ đầu để nâng cao năng lực chuyên môn
Chế độ tăng lương hàng năm theo đánh giá năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
