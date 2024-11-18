Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TM&DV DK POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 đường 27a phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ sales tìm data, gọi điện hẹn gặp

Làm việc với các nhân viên kinh doanh để báo cáo hiệu quả công việc và báo cáo kế hoạch kinh doanh tổng theo tuần, theo tháng. Hỗ trợ sales các thủ tục giấy tờ, hợp đồng, các chương trình marketing đầu tháng.

Làm việc với các điểm bán để chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc bán hàng.

Làm việc với điểm bán kết sổ doanh thu vào cuối tháng

Hàng tuần kiểm tra giá bán các sản phẩm trên thị trường, nhắc nhở sales liên hệ với đại lý điều chỉnh giá bán.

Gọi điện hỏi thăm các đại lý tiềm năng trong vai trò chăm sóc khách hàng để tìm hiểu mức độ hỗ trợ của sales với đại lý.

Thống kê các chỉ số và đảm bảo chỉ số vận hành trong ngưỡng cho phép.

Phụ trách làm việc giữa các bên sản xuất, vận chuyển, kho để điều nhập hàng theo đúng kế hoạch

Tìm kiếm và liên hệ với các nhà cung cấp tiềm năng để đàm phán giá cả và các điều khoản mua bán.( Không thường xuyên)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng nghiệp vụ văn phòng tốt, ưu tiên biết sử dụng chatgpt trong công việc

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Chủ động trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương: 20.000/h -30,000đ/h tùy năng lực (Thử việc 2 tuần: 15.000/h sau đó deal lương lại theo năng lực)

Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân. Được đào tạo bài bản từ đầu để nâng cao năng lực chuyên môn

Chế độ tăng lương hàng năm theo đánh giá năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER

