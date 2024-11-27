Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Toà nhà Song Da Tower, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

Liên hệ và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác Nhật Bản

Dịch thuật tài liệu kỹ thuật và tài liệu kinh doanh giữa tiếng Nhật và tiếng Việt

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, hội thảo và sự kiện liên quan đến kinh doanh

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khi cần thiết

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, Ngôn ngữ Nhật và các ngành có liên quan

Tiếng Nhật đạt trình độ N2 trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả Tiếng Việt và tiếng Nhật

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint....

Có hiểu biết cơ bản về ngành công nghệ thông tin và phát triển phần mềm là một lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

