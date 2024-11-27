Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Toà nhà Song Da Tower, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.
Liên hệ và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác Nhật Bản
Dịch thuật tài liệu kỹ thuật và tài liệu kinh doanh giữa tiếng Nhật và tiếng Việt
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, hội thảo và sự kiện liên quan đến kinh doanh
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khi cần thiết
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, Ngôn ngữ Nhật và các ngành có liên quan
Tiếng Nhật đạt trình độ N2 trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả Tiếng Việt và tiếng Nhật
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint....
Có hiểu biết cơ bản về ngành công nghệ thông tin và phát triển phần mềm là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
