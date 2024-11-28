Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH VINTECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 25 đường 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.

Kiểm tra hàng hóa xuất, nhập tồn.

Kiểm tra theo dỗi số lượng hàng hóa.

Sắp xếp, phân loại hàng hóa.

Đảm bảo an toàn vệ sinh trong kho.

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản lý yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tuyển dụng giới tính: Nam, không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế,...

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Trung thực.

Giao tiếp tốt

Quyền Lợi

Mức lương cơ bản: 7-8 triệu

Được làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện.

Được tham gia du lịch trong và ngoài nước.

Được hưởng các chế độ theo Quy định của Pháp Luật

Đóng BHXH, Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

