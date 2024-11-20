Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28/18/15 - 17 Lương Thế Vinh , Phường Tân Thới Hoà, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận đơn hàng; Theo dõi đơn hàng.

- Tiếp nhận thông tin, xin ý kiến TP và báo giá KH.

- Soạn Hợp đồng khi khách hàng có yêu cầu.

- Phục vụ, chăm sóc khách hàng online.

- Thống kê doanh số bán trong ngày.

- Kiểm tra đối chiếu thu hồi công nợ.

- Hỗ trợ công việc liên quan phòng kế toán.

- Chi tiết sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, chốt sale...

- Chịu khó, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao.

- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8-12 triệu (thỏa thuận cao hơn tùy năng lực ứng viên).

- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

- Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ theo quy định.

- Lương tháng 13, review lương hằng năm và thưởng các ngày lễ theo quy định nhà nước.

- Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp xăng xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin