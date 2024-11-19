Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Javi làm việc tại Long An thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Javi làm việc tại Long An thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Javi
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Javi

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Javi

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Đường Số 2, Kcn Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

- KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý các gian hàng trực tuyến:Cập nhật sản phẩm, giá cả, và chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Xử lý đơn hàng nhanh chóng:Đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm đúng hẹn và hài lòng.
Tương tác với khách hàng:Trả lời thắc mắc, giải quyết vấn đề và chăm sóc khách hàng tận tình.
Phân tích và báo cáo:Theo dõi doanh số, đề xuất cải thiện và tối ưu hóa hoạt động bán hàng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học:Ưu tiên các ngành kinh tế, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh.
Kinh nghiệm thực tế:Ít nhất 1 năm làm việc trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...).
Kỹ năng:Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm. Có khả năng sử dụng các công cụ chình sửa ảnh và video (Canva, Capcut, Photoshop,..).
Tính cách:Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Javi Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH theo quy định nhà nước
Thưởng lễ, tết, lì xì, thưởng chuyên cần, thâm niên, lương tháng 13, sinh nhật, thưởng 6 tháng đầu năm,....
Chế độ cơm trưa tại công ty.
Lương cạnh tranh, hấp dẫn, thoả thuân tuỳ theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Javi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Javi

Công ty TNHH Javi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô S1 - Tầng 12Bis,Căn Hộ Cao Cấp Phúc Yên, 31 Phan Huy Ích,P.15,Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

