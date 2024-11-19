Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Javi làm việc tại Long An thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Javi
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Đường Số 2, Kcn Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
- KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Quản lý các gian hàng trực tuyến:Cập nhật sản phẩm, giá cả, và chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Xử lý đơn hàng nhanh chóng:Đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm đúng hẹn và hài lòng.
Tương tác với khách hàng:Trả lời thắc mắc, giải quyết vấn đề và chăm sóc khách hàng tận tình.
Phân tích và báo cáo:Theo dõi doanh số, đề xuất cải thiện và tối ưu hóa hoạt động bán hàng
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học:Ưu tiên các ngành kinh tế, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh.
Kinh nghiệm thực tế:Ít nhất 1 năm làm việc trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...).
Kỹ năng:Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm. Có khả năng sử dụng các công cụ chình sửa ảnh và video (Canva, Capcut, Photoshop,..).
Tính cách:Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.
Kinh nghiệm thực tế:Ít nhất 1 năm làm việc trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...).
Kỹ năng:Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm. Có khả năng sử dụng các công cụ chình sửa ảnh và video (Canva, Capcut, Photoshop,..).
Tính cách:Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công ty TNHH Javi Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH theo quy định nhà nước
Thưởng lễ, tết, lì xì, thưởng chuyên cần, thâm niên, lương tháng 13, sinh nhật, thưởng 6 tháng đầu năm,....
Chế độ cơm trưa tại công ty.
Lương cạnh tranh, hấp dẫn, thoả thuân tuỳ theo năng lực
Thưởng lễ, tết, lì xì, thưởng chuyên cần, thâm niên, lương tháng 13, sinh nhật, thưởng 6 tháng đầu năm,....
Chế độ cơm trưa tại công ty.
Lương cạnh tranh, hấp dẫn, thoả thuân tuỳ theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Javi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI