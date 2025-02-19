Tuyển Sales Engineer Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

• Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh theo khu vực địa lý và ngành công nghiệp được giao. Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và chỉ tiêu công ty

• Phát triển hệ thống đại lý và khách hàng nhà máy công nghiệp (xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, khai thác đá, khoáng sản, gỗ, giấy, thức ăn gia súc, dệt sợi, cao su, lốp xe, bao bì, nhiệt điện, nhà máy trong các khu công nghiệp)

• Nghiên cứu thị trường. Phân tích, xác định nhu cầu của khách hàng

• Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng và triển khai thực hiện

• Thường xuyên đi thăm khách hàng, duy trì khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới

• Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng. Phối hợp với Nhân viên chăm sóc khách hàng đảm bảo cung cấp hàng hóa kịp thời

• Phối hợp cùng chuyên gia của hãng tổ chức các buổi hội thảo kỹ thuật cho khách hàng

• Luôn cập nhật kiến thức mới và tư vấn cho khách hàng giải pháp tối ưu hóa sản xuất và tiết kiệm chi phí

• Cập nhật thông tin đối thủ và đề xuất, triển khai giải pháp duy trì khách hàng

• Báo cáo kịp thời về tình hình thực hiện chỉ tiêu, thông tin khách hàng và thị trường

• Soạn thảo hợp đồng, đàm phán và theo dõi thực hiện

• Theo dõi nhu cầu của khách hàng, lập kế hoạch đặt hàng dự trữ

• Theo dõi và thu hồi công nợ kịp thời, không để nợ quá hạn

• Kinh doanh các sản phẩm, giải pháp kỹ thuật khác của SKF