Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH KƠ NIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Nguyễn Hữu Cầu Phường Tân Định Q.1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách các sản phẩm Điện, Điện tử ..... và các sản phẩm được Trưởng Bộ Phận giao phó.

- Xây dựng các tài liệu, trình bày, demo sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp tiềm năng.

- Tận dụng các sản phẩm phụ trách để thiết kế các giải pháp tùy chỉnh.

- Hỗ trợ quy trình bán hàng bằng cách cung cấp kiến thức và đánh giá về mặt kỹ thuật.

- Thu thập phản hồi từ thị trường giúp cải thiện quy trình bán hàng, giải pháp được kiến thiết.

- Quản lý, chăm sóc khách hàng mục tiêu và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh lưu loát

- Kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân và với các bên liên quan ở các cấp độ khác nhau

- Kiến thức kỹ thuật chuyên môn về điện, điện tử, sản phẩm kỹ thuật.

- Nhanh nhẹn, nhạy bén

- Cầu tiến, trách nhiệm, chủ động trong công việc

- Kinh nghiệm bán hàng, nghiệp vụ Ngoại thương, Hợp đồng kinh tế.

- Từng có kinh nghiệm làm hồ sơ đấu thầu trực tuyến.

Tại CÔNG TY TNHH KƠ NIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn gồm Base + thưởng theo quý (trao đổi khi Interview trực tiếp)

- BHYT, BHXH

- Văn phòng ở quận 1, HCM

- Thời gian làm việc: T2 -> T6: 8h30->17h30.

- Cơ hội làm việc với nhiều Nhà Cung Cấp và đối tác nước ngoài.

- Cơ hội phát triển kỹ năng mềm, kết nối cộng đồng liên quan

- Môi trường trẻ, năng động, không drama

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KƠ NIA

