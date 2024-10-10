Tuyển Sales Engineer Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Sales Engineer Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1D Nguyễn Duy, P.3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn về các gói dịch vụ IT Helpdesk/Support, hệ thống mạng, Cloud, Security; cũng như các giải pháp về CNTT cho khách hàng. Giải thích các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng không chuyên về IT. Đàm phán, chốt đơn hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Phối hợp với các bộ phận khác làm việc một cách hiệu quả. Có kiến thức cơ bản về IT Helpdesk, bao gồm hỗ trợ phần mềm, phần cứng, mạng và các hệ thống IT.
Tư vấn về các gói dịch vụ IT Helpdesk/Support, hệ thống mạng, Cloud, Security; cũng như các giải pháp về CNTT cho khách hàng.
Giải thích các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng không chuyên về IT.
Đàm phán, chốt đơn hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác làm việc một cách hiệu quả.
Có kiến thức cơ bản về IT Helpdesk, bao gồm hỗ trợ phần mềm, phần cứng, mạng và các hệ thống IT.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, và quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp Thành thạo việc sử dụng các ứng dụng văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Giao tiếp bằng tiếng anh là một lợi thế.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp
Thành thạo việc sử dụng các ứng dụng văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Giao tiếp bằng tiếng anh là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Thưởng kinh doanh. Review lương 2 lần/năm. Môi trường làm việc mở Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật. Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước. Được tham gia các hoạt động: Game Playstation, đá banh, cầu lông, teambuilding , du lịch,... Hoạt động đào tạo nội bộ phát triển kỹ năng hàng tuần sôi nổi. Đồ ăn/uống nhẹ miễn phí. Các chế độ khác theo quy chế công ty.
Lương Cơ bản + Thưởng kinh doanh.
Review lương 2 lần/năm.
Môi trường làm việc mở
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật.
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các hoạt động: Game Playstation, đá banh, cầu lông, teambuilding , du lịch,...
Hoạt động đào tạo nội bộ phát triển kỹ năng hàng tuần sôi nổi.
Đồ ăn/uống nhẹ miễn phí.
Các chế độ khác theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1D Nguyễn Duy, P.3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

