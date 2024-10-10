Tuyển Sales Engineer Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1D Nguyễn Duy, P.3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn về các gói dịch vụ IT Helpdesk/Support, hệ thống mạng, Cloud, Security; cũng như các giải pháp về CNTT cho khách hàng. Giải thích các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng không chuyên về IT. Đàm phán, chốt đơn hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Phối hợp với các bộ phận khác làm việc một cách hiệu quả. Có kiến thức cơ bản về IT Helpdesk, bao gồm hỗ trợ phần mềm, phần cứng, mạng và các hệ thống IT.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, và quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp Thành thạo việc sử dụng các ứng dụng văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Giao tiếp bằng tiếng anh là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Thưởng kinh doanh. Review lương 2 lần/năm. Môi trường làm việc mở Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật. Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước. Được tham gia các hoạt động: Game Playstation, đá banh, cầu lông, teambuilding , du lịch,... Hoạt động đào tạo nội bộ phát triển kỹ năng hàng tuần sôi nổi. Đồ ăn/uống nhẹ miễn phí. Các chế độ khác theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ Viễn Thông Mới

