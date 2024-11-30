Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu Công nghiệp Việt Hương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý tiến độ đơn hàng và thông báo đến khách hàng

- Định kỳ hàng tuần, hàng tháng họp với khách hàng

- Khai phá tiến độ và quản lý các chuyên án (có liên quan đến kỹ thuật)

- Quản lý và đàm phán giá cả

- Duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng

- Các công việc khác sẽ được trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung cơ bản

- Có kinh nghiệm về kỹ thuật hoặc quản lý chuyên án là một lợi thế

- Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan đến kỹ thuật, khoa học (như công nghệ cơ khí, thiết kế,...) hoặc tài chính

- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông

- Khả năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn và review lương hàng năm

- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000 đến 2.500.000 (HSK3-HSK6)

- Thương tiếng Anh từ 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ (Toeic 650–990)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

- Được đào tạo và nâng cao kĩ năng chuyên môn

- Bảo hiểm tai nạn 24/7 và 12 ngày phép năm

- Du lịch, team building hàng năm

- Qùa tặng các ngày lễ và sinh nhật cho NLĐ

- Trợ cấp con nhỏ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

