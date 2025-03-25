Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH HOMESERVE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY TNHH HOMESERVE SOLUTIONS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 176/1
- 176/3 đường Nguyễn Văn Thương, phường 25 quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm/dịch vụ kỹ thuật đến khách hàng.
Đánh giá yêu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp kỹ thuật phù hợp.
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình bán hàng và sau bán hàng.
Thực hiện các báo giá, hợp đồng và đàm phán với khách hàng.
Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng, xây dựng và duy trì mạng lưới đối tác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH HOMESERVE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOMESERVE SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
