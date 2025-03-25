Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH HOMESERVE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm/dịch vụ kỹ thuật đến khách hàng.

Đánh giá yêu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình bán hàng và sau bán hàng.

Thực hiện các báo giá, hợp đồng và đàm phán với khách hàng.

Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng, xây dựng và duy trì mạng lưới đối tác.