Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số C001 Căn hộ THUẬN VIỆT, 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu, tư vấn, báo giá thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực MEP, hồ bơi thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty đến khách hàng

Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch chăm sóc và phục vụ khách hàng để đạt chỉ tiêu được giao

Tham gia lập hồ sơ thầu

Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ bán hàng theo quy định của Công ty.

Lên kế hoạch và thực hiện khảo sát, phân tích thị trường đề xuất kế hoạch kinh doanh kịp thời.

Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề ra các giải pháp để nâng cao doanh số.

Mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Chịu trách nhiệm về công việc và kết quả của mình trước BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật cơ điện – MEP

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí Kỹ sư kinh doanh lĩnh vực hồ bơi, Spa, MEP

Có kiến thức bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn, đàm phán với khách hàng

Kỹ năng xử lý tình huống, quản lý công việc hiệu quả.

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo & lập kế hoạch và triển khai thực hiện công việc theo mục tiêu

Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao

Thành thạo tin học văn phòng Microsoft word, excel, PDF và các phần mềm chuyên ngành liên quan

Sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp và công việc

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca và đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực của ứng viên

Tham gia đầy đủ BHXH - BHYT - BHTN và các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.