Tuyển Sales Executive thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Kinh doanh

1. Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng:

- Tiếp nhận các khách hàng tiềm năng từ phòng Marketing.

- Xây dựng mạng lưới quan hệ và duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.

2. Quản lý quá trình bán hàng:

- Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm váy cưới và dịch vụ của công ty cho khách hàng.

- Hiểu và lắng nghe yêu cầu của khách hàng để đề xuất những giải pháp phù hợp nhất, bao gồm các gói dịch vụ và sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị và đàm phán giá cả để hoàn tất giao dịch.

3. Đề xuất các chương trình khuyến mãi và kêu gọi bán hàng:

- Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và các sự kiện tiếp thị để thu hút khách hàng mới và tăng tỉ lệ chốt với khách hàng hiện tại đang chưa đưa ra quyết định.

- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác cá nhân để tăng cường hoạt động kinh doanh. Dịch vụ

Dịch vụ

- Tư vấn cho khách hàng về lựa chọn váy cưới

- Đảm bảo trải nghiệm khách hàng được tốt thông qua các hoạt động

+ Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau ký kết hợp đồng

+ Đảm bảo vệ sinh cửa hàng, sắp xếp hàng hoá

+ Tuân thủ các quy trình quy định của phòng và liên phòng ban hay các quy định khác của công ty

Khác

- Báo cáo các chỉ số, các hoạt động triển khai theo yêu cầu của cấp trên Và Các công việc khác theo phân công của Cấp trên

- Phối hợp với bộ phận marketing, sản xuất cũng như các phòng ban khác để thực hiện mục tiêu chung của Công ty

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ham học hỏi, cầu tiến, luôn đặt mục tiêu phát triển bản thân

- Chủ động và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Có định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh - tư vấn bán hàng sản phẩm/ dịch vụ cao cấp

- Ngoại hình khá, cao từ 1m58 (nữ), 1m7 (nam giới tính thứ 3)

- Kỹ năng văn phòng

- Không nói ngọng, sức khỏe tốt

- Biết tiếng Anh là điểm cộng

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 vnđ - 10.000.000 vnđ + Hoa hồng theo cơ chế

Tổng thu nhập: 12.000.000 vnđ - 25.000.000 vnđ

- Thưởng năng suất và các loại thưởng lễ, tết khác theo chính sách của công ty

- Phụ cấp ăn trưa: 500.000/ tháng, hỗ trợ tiền gửi xe

- Được làm việc tại một thương hiệu váy cưới thiết kế cao cấp hàng đầu tại Hà Nội

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp trẻ trung

- Được tham gia các khoá học phát triển kỹ năng, bản thân, chuyên môn nghiệp vụ

- Tham gia các hoạt động Teambuilding tổ chức định kỳ hàng năm (Du lịch, Year End Party...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin