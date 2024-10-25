Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chuẩn bị bộ dụng cụ bán hàng bao gồm: Tài liệu quảng cáo, tài liệu để gửi đến spa, thẩm mỹ viện, khu nghỉ dưỡng, khách sạn Ghé Spa và thẩm mỹ viện hỗ trợ để thúc đẩy doanh số bán hàng. Soạn thảo hợp đồng Phối hợp với đội ngũ đào tạo để cung cấp đào tạo thích hợp cho khách hàng Phối hợp với đội hậu cần để giao hàng. Tham gia hỗ trợ các sự kiện đại lý khách hàng của Công ty Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và ban Giám đốc.
Chuẩn bị bộ dụng cụ bán hàng bao gồm: Tài liệu quảng cáo, tài liệu để gửi đến spa, thẩm mỹ viện, khu nghỉ dưỡng, khách sạn
Ghé Spa và thẩm mỹ viện hỗ trợ để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Soạn thảo hợp đồng
Phối hợp với đội ngũ đào tạo để cung cấp đào tạo thích hợp cho khách hàng
Phối hợp với đội hậu cần để giao hàng.
Tham gia hỗ trợ các sự kiện đại lý khách hàng của Công ty
Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mỹ phẩm, làm đẹp, sức khỏe, thẩm mỹ, spa, thực phẩm chức năng Có trách nhiệm trong công việc Khả năng tư vấn, bán hàng. Chịu khó, nhiệt tình. Nam nữ từ 25-45 tuổi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mỹ phẩm, làm đẹp, sức khỏe, thẩm mỹ, spa, thực phẩm chức năng
Có trách nhiệm trong công việc
Khả năng tư vấn, bán hàng. Chịu khó, nhiệt tình.
Nam nữ từ 25-45 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13. Được ký HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT. Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước. Thời gian thử việc 2 tháng. Lương thử việc 80%. Hoa hồng 3%
Thưởng lương tháng 13.
Được ký HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT.
Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
Thời gian thử việc 2 tháng. Lương thử việc 80%. Hoa hồng 3%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 60 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

