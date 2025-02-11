Tuyển Sales Manager À La Carte Halong Bay làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Basic Functions/ Chức năng cơ bản:

- Sales managers are responsible to develop and foster hotel business through proactive direct sales, marketing, telemarketing, direct mail, appointment calls, and tours of the hotel. Also develops strategic action plans for hotels to drive measurable, incremental sales revenue.

- Quản lý kinh doanh có trách nhiệm phát triển và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách sạn thông qua hoạt động bán hàng trực tiếp, tiếp thị, quảng cáo, bán hàng qua điện thoại, thư, bán trực tiếp, cuộc hẹn bán hàng trực tiếp và sắp xếp các buổi khách hàng khảo sát khách sạn. Đồng thời phát triển các kế hoạch chiến lược cho khách sạn để thúc đẩy doanh thu bán hàng.

- Identify areas of opportunity in performance and recommend tools and sales training to optimize the performance of the sales team. Additionally, work with individual hotel teams to identify skill development areas and properly deploy sales and marketing resources.

- Xác định cơ hội và đề xuất các phương án đào tạo bán hàng để tối ưu hóa hiệu suất của đội ngũ bán hàng. Ngoài ra, phối hợp với các thành viên trong bộ phận để xác định các khu vực phát triển kỹ năng và triển khai hợp lý các nguồn lực quảng bá và bán hàng.

Duties and Responsibilities/ Nhiệm vụ và Trách nhiệm:

1. In charge the day to day running of sales at the hotel

Phụ trách hoạt động bán hàng ngày tại khách sạn.