Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Đạt mục tiêu doanh số.

2. Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

3. Cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

4. Hỗ trợ quy trình bán hàng và quản lý khách hàng.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Trực tiêp bán hàng

• Liên hệ khách hàng, gặp khách hàng, tư vấn sản phẩm, thuyết trình và deal hợp đồng.

• Tìm hiểu về ngành công nghiệp, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.

• Xác định và liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email, LinkedIn.

• Giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và cung cấp tài liệu kỹ thuật.

• Hỗ trợ Team Leader và đồng đội trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng.

• Cập nhật thông tin khách hàng và báo cáo theo tuần, theo tháng.

• Báo cáo hoạt động bán hàng và phân tích kết quả cho team leader.

• Liên kết với các bộ phận khác (Sales admin, Marketing, kế toán, Công trường) để hỗ trợ trong quá trình bán hàng và thực hiện dự án.