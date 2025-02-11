Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Đạt mục tiêu doanh số.
2. Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.
3. Cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
4. Hỗ trợ quy trình bán hàng và quản lý khách hàng.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Trực tiêp bán hàng
• Liên hệ khách hàng, gặp khách hàng, tư vấn sản phẩm, thuyết trình và deal hợp đồng.
• Tìm hiểu về ngành công nghiệp, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.
• Xác định và liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email, LinkedIn.
• Giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và cung cấp tài liệu kỹ thuật.
• Hỗ trợ Team Leader và đồng đội trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng.
• Cập nhật thông tin khách hàng và báo cáo theo tuần, theo tháng.
• Báo cáo hoạt động bán hàng và phân tích kết quả cho team leader.
• Liên kết với bộ phận khác (Marketing, Kỹ thuật) để hỗ trợ bán hàng.
• Liên kết với các bộ phận khác (Sales admin, Marketing, kế toán, Công trường) để hỗ trợ trong quá trình bán hàng và thực hiện dự án.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, Tòa nhà GIC, 36/34A, Số 4, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

