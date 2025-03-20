Tuyển SEO Công ty TNHH truyền thông Starlight Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại Công ty TNHH truyền thông Starlight Media
- Hồ Chí Minh: Hồng Lĩnh, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu từ khóa, lập kế hoạch và tối ưu nội dung theo chuẩn SEO.
Tối ưu hóa Technical SEO: tối ưu tốc độ tải trang, cấu trúc website, sitemap, robots.txt,...
Quản lý, theo dõi và phân tích hiệu suất SEO bằng các công cụ như Google Analytics, Google Search Console.
Phối hợp với đội ngũ Content để đảm bảo nội dung thân thiện với SEO, cải thiện trải nghiệm người dùng.
Liên tục cập nhật các từ khóa mới.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối ưu SEO nội dung và Technical SEO.
Tư duy logic, cẩn thận, chi tiết và có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty TNHH truyền thông Starlight Media Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và phúc lợi khác
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Làm việc trong môi trường gen z.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông Starlight Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI