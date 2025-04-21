Tuyển SEO CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 đường số 6, KDC Cityland, Phường 10, Gò Vấp, HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Thực hiện tối ưu Onsite SEO cho website.

Thực hiện các chiến dịch Offsite SEO, social, link building, internal links.

Hỗ trợ nghiên cứu – nhóm – lên thứ tự ưu tiên từ khóa sẽ triển khai cho dự án.

Hỗ trợ training cho các bạn công tác viên về kiến thức SEO căn bản

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 – 24 tuổi.

Không yêu cầu kinh nghiệm/bằng cấp, chỉ cần bạn đam mê SEO.

Khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.

Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Thông thạo với máy tính & Microsoft office (docs, excel).

Đề cao tinh thần sáng tạo, nói lên chính kiến bản thân.

Biết lắng nghe, có tinh thần tiếp thu ý kiến với thái độ hòa nhã.

Có laptop riêng.

