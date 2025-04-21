Tuyển SEO CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
1 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 91 đường số 6, KDC Cityland, Phường 10, Gò Vấp, HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 1 - 4 Triệu
Thực hiện tối ưu Onsite SEO cho website.
Thực hiện các chiến dịch Offsite SEO, social, link building, internal links.
Hỗ trợ nghiên cứu – nhóm – lên thứ tự ưu tiên từ khóa sẽ triển khai cho dự án.
Hỗ trợ training cho các bạn công tác viên về kiến thức SEO căn bản
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18 – 24 tuổi.
Không yêu cầu kinh nghiệm/bằng cấp, chỉ cần bạn đam mê SEO.
Khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
Thông thạo với máy tính & Microsoft office (docs, excel).
Đề cao tinh thần sáng tạo, nói lên chính kiến bản thân.
Biết lắng nghe, có tinh thần tiếp thu ý kiến với thái độ hòa nhã.
Có laptop riêng.
Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
