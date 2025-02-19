Tuyển SEO CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 đường số 6, KDC Cityland, Phường 10, Gò Vấp, HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý dự án

Review ngân sách, kế hoạch dự án và phối hợp với PM để đảm bảo dự án chạy đúng tiến độ - số lượng & chất lượng.

Giám sát, theo dõi quá trình vận hành của dự án mà Project Manager (SEO Leaders) đảm nhậm.

Tổ chức review khâu vận hành dự án định kì tháng hoặc tuần.

Phát hiện các vấn đề mỗi khi dự án không đạt được tiến độ OKRs hoặc KPI và phối hợp với SEO PM để đưa ra giải pháp cụ thể giúp dự án quay trở lại tiến độ.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự

Cố vấn, hướng dẫn (mentors, coaching) các bạn SEO Project Manager (SEO Leaders) để đảm bảo sự phát triển nghề nghiệp về các kĩ năng – thái độ - kiến thức chuyên môn liên quan.

Đào tạo, hướng dẫn các SEO Executive về các chuyên môn, chuẩn hóa phương pháp triển khai cho nhân sự.

Sắp xếp, bố trí nhân sự và phối hợp phòng HR để tuyển dụng nhân sự vào đội nhóm của mình.

Quản lý quy trình

Chịu trách nhiệm về việc vận hành, điều chỉnh và cải thiện quy trình đội nhóm để đảm bảo cho nhu cầu của từng dự án/doanh nghiệp.

Chịu trách nhiệm chính và cuối cùng về việc giải quyết vấn đề giúp đem lại kết quả của dự án cho khách hàng.

Nghiên cứu các phương pháp mới về SEO/Digital giúp cải thiện quy trình phòng ban hơn.

Lên kế hoạch cho khách hàng mới

Xây dựng ngân sách, kế hoạch nhân sự tuyển dụng và review các hợp đồng liên quan để bắt đầu trong quá trình chạy dự án.

Chốt các chiến lược, OKRs hằng quý (kế hoạch hằng quý) của dự án từ SEO Leader (Project Manager).

Phân bổ nhân sự đảm nhiệm cho dự án cũng như họp với khách hàng giai đoạn tiền sản xuất phòng ban để hiểu hơn về khách hàng và giới thiệu khách với đội nhóm triển khai.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 - 28 tuổi.

Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý, thúc đẩy, tạo động lực & training đội ngũ.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

Khả năng phân tích tình huống, xử lý và ra quyết định.

Quản trị sự thay đổi.

Khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Hiểu rõ các kiến thức sâu về SEO & Content Marketing và đã có nhiều kết quả.

Kinh nghiệm SEO tối thiểu 2.5 năm.

Khả năng ngoại ngữ (tiếng anh) đọc, viết: Tương đương IELTS 5.5 – 6

Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bổng & đãi ngộ

Thu nhập hàng tháng từ 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ (Bao gồm lương cố định & hoa hồng hàng tháng, tùy level và số dự án bạn tham gia - Chưa bao gồm tiền thưởng bên dưới).

15,000,000 - 25,000,000 VNĐ

Các loại tiền thưởng khác hấp dẫn từ 6 - 10 tháng lương/năm.

Lương tháng 13; thưởng các dịp lễ, tết; thưởng nhân sự xuất sắc (đến 3.000.000 đ/giải); thưởng cải tiến sáng tạo; thưởng thâm niên;...

1 năm review lương 2 lần, cơ hội thăng tiến nhanh.

Chính sách BHYT, BHXH theo quy định nhà nước, Bảo hiểm sức khỏe PVI.

Khám sức khỏe tổng quát hàng năm.

Tham dự Company Trip hàng năm.

Tham dự team building 1-2 lần/năm, sinh hoạt quý/ tháng, tham gia các hoạt động thể thao, từ thiện…

Được nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Chế độ nghỉ phép: Thử việc nghỉ 1 ngày/tháng, HĐLĐ chính thức: 12 ngày phép/năm + bạn được nghỉ hưởng nguyên lương khi tham gia company trip, team building, các khóa đào tạo của Công ty hoặc các hoạt động khác của công ty.

Chế độ WFH 2 ngày/tháng (tối đa 12 ngày/năm) hưởng nguyên lương.

Đối với nữ được nghỉ thêm ngày nghỉ đặc quyền 0.5 ngày/tháng hưởng nguyên lương.

2. Phát triển sự nghiệp

Được huấn luyện training từ đầu về công việc, tư duy làm việc, mọi thứ cần cho sự phát triển của một Seo Manager

Nâng cấp kiến thức về Quản trị dự án, hoạch định nguồn nhân lực, quản lý dự án,...

Nâng cấp kiến thức về xây dựng đội nhóm, training nhân sự, uỷ quyền,...

Đồng hành cùng thương hiệu SEO Agency uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay, bạn sẽ được tiếp cận các kiến thức SEO, Content SEO Update mới nhất của các chuyên gia SEO trên thế giới.

Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức SEO, Digital Marketing do GTV đang đào tạo trên thị trường (hoàn toàn miễn phí).

Được training về mindset, kỹ năng mềm (quản lý công việc, thời gian, lãnh đạo, quản lý nhân sự, thiết lập mục tiêu,….) và kỹ năng quản lý dự án (Agile, Scrum,…).

Có cơ hội tìm hiểu, học hỏi từ quy trình công việc, hệ thống quản lý công việc và các công cụ mới như: OKRs, CFRs, KPI,....

3. Tầm nhìn, định hướng & Môi trường làm việc tại GTV

Lấy SEO làm trụ cột, GTV phát triển không chỉ giới hạn ở thị trường Việt Nam mà còn muốn tiến lên là Agency ở Global, cũng như không chỉ giới hạn làm dịch vụ SEO mà còn phát triển những mảng khác. Tầm nhìn của GTV trong 03 năm tới bao gồm:

+ Duy trì sự hợp tác lâu năm với các khách hàng đã sử dụng dịch vụ SEO của GTV.

+ Mở rộng phát triển khách hàng Enterprise, Upper SME, SEO Global.

+ Phát triển những mảng khác về SEO bao gồm: MMO, Affiliate Marketing, Đào tạo SEO, Email Marketing...

Môi trường làm việc thẳng thắn, minh bạch, đặt con người làm trọng tâm.

Làm việc với các 9x, 10x năng động, sáng tạo, hỗ trợ đồng đội hết mình, chuyên môn tốt.

Thường xuyên công nhận và khen thưởng cho các thành viên nỗ lực, đạt hay vượt KPI đề ra.

Nhiều chính sách hấp dẫn giúp nhân sự thể hiện năng lực của bản thân và nhận được phúc lợi xứng đáng

Có quyền tự chủ cao với ngân sách, tài nguyên, nhân sự,... trong phạm vi cho phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.