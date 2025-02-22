Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 200 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch và chiến lược SEO
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm SEO, trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng cạnh tranh: Thu nhập hấp dẫn, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng tháng, quý,...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
- Du lịch, teambuilding, ưu đãi nội bộ, các hoạt động khác theo quy định Công ty
- Đào tạo và phát triển năng lực
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
