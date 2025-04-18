Tuyển SEO CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY
- Hồ Chí Minh: Tầng 7 Metro Tower, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo Google Ads (Search, Display, Remarketing...) theo mục tiêu của từng sản phẩm/dịch vụ.
Tối ưu từ khóa, nội dung quảng cáo, ngân sách và tỉ lệ chuyển đổi nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
Phân tích, đo lường và lập báo cáo hiệu quả chiến dịch qua Google Ads, Google Analytics.
Thực hiện SEO Onpage & Offpage: tối ưu cấu trúc website, nội dung, backlink, tăng thứ hạng từ khóa trên công cụ tìm kiếm.
Theo dõi và cập nhật xu hướng thị trường, thay đổi thuật toán của Google để điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Phối hợp với team nội dung, thiết kế và kỹ thuật để tối ưu hiệu suất quảng cáo & SEO.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các công cụ: Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs/SEMRush...
Có khả năng đọc hiểu, phân tích dữ liệu và hành vi người dùng.
Tư duy logic, chủ động và ham học hỏi.
Có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Trung là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI