Tuyển SEO CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 7 Metro Tower, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo Google Ads (Search, Display, Remarketing...) theo mục tiêu của từng sản phẩm/dịch vụ.
Tối ưu từ khóa, nội dung quảng cáo, ngân sách và tỉ lệ chuyển đổi nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
Phân tích, đo lường và lập báo cáo hiệu quả chiến dịch qua Google Ads, Google Analytics.
Thực hiện SEO Onpage & Offpage: tối ưu cấu trúc website, nội dung, backlink, tăng thứ hạng từ khóa trên công cụ tìm kiếm.
Theo dõi và cập nhật xu hướng thị trường, thay đổi thuật toán của Google để điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Phối hợp với team nội dung, thiết kế và kỹ thuật để tối ưu hiệu suất quảng cáo & SEO.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm làm việc trong lĩnh vực Google Ads, SEO hoặc các nền tảng quảng cáo tương đương.
Thành thạo các công cụ: Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs/SEMRush...
Có khả năng đọc hiểu, phân tích dữ liệu và hành vi người dùng.
Tư duy logic, chủ động và ham học hỏi.
Có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 toà nhà Metro Tower, 667-667/1 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình

