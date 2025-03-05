Tuyển Social Media Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 64 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Social Media Marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.) để thu hút khách hàng.

Quản lý và theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội, bao gồm việc trả lời bình luận, tin nhắn và tương tác với người dùng.

Phân tích dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội để đánh giá hiệu quả của chiến dịch và tối ưu hóa hoạt động.

Sử dụng các công cụ phân tích Social Media để theo dõi hiệu quả của chiến dịch và báo cáo kết quả.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Nghiên cứu xu hướng và cập nhật kiến thức về Social Media Marketing để áp dụng vào công việc.

Tìm kiếm và hợp tác với các Influencer để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Quản lý ngân sách và lên kế hoạch chi tiêu cho các hoạt động Social Media Marketing.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến dịch Social Media Marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Social Media Marketing.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến và các thuật toán của chúng.

Có khả năng viết nội dung hấp dẫn và sáng tạo bằng tiếng Việt.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo các công cụ quản lý Social Media như Facebook Ads Manager, Google Analytics, v.v.

Am hiểu về SEO và SEM là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất, viễn thông hoặc thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.