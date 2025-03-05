Tuyển Social Media Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Social Media Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Social Media

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 64 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Social Media Marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.) để thu hút khách hàng.
Quản lý và theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội, bao gồm việc trả lời bình luận, tin nhắn và tương tác với người dùng.
Phân tích dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội để đánh giá hiệu quả của chiến dịch và tối ưu hóa hoạt động.
Sử dụng các công cụ phân tích Social Media để theo dõi hiệu quả của chiến dịch và báo cáo kết quả.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.
Nghiên cứu xu hướng và cập nhật kiến thức về Social Media Marketing để áp dụng vào công việc.
Tìm kiếm và hợp tác với các Influencer để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Quản lý ngân sách và lên kế hoạch chi tiêu cho các hoạt động Social Media Marketing.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến dịch Social Media Marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Social Media Marketing.
Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến và các thuật toán của chúng.
Có khả năng viết nội dung hấp dẫn và sáng tạo bằng tiếng Việt.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo các công cụ quản lý Social Media như Facebook Ads Manager, Google Analytics, v.v.
Am hiểu về SEO và SEM là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất, viễn thông hoặc thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 64 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-social-media-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job327092
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hino Motors Vietnam, LTD.
Tuyển Social Media Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hino Motors Vietnam, LTD.
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Tuyển Social Media Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hino Motors Vietnam, LTD.
Tuyển Social Media Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hino Motors Vietnam, LTD.
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Tuyển Social Media Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THDV GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media Vietnam Discovery Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Vietnam Discovery Travel
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media Trancy Logistics (Vietnam) Co., Ltd & Trancy Distribution (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trancy Logistics (Vietnam) Co., Ltd & Trancy Distribution (Vietnam) Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media EVA Airways Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận EVA Airways Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Enkei Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Enkei Vietnam Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Panasonic Appliances Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Appliances Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Tamura Corporation Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tamura Corporation Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH VIA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Navigos Search
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media HYUNDAI Kefico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HYUNDAI Kefico
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Terumo Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Terumo Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media EMG Education làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận EMG Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media GoodFood Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 400 USD GoodFood Co.,Ltd
300 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công ty TNHH Printway làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Printway
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Media Panasonic Sales Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Sales Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Piaggio Vietnam Co., Ltd (Pvn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Piaggio Vietnam Co., Ltd (Pvn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU SAO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU SAO KIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media Panasonic Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH US Com Logistics - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH US Com Logistics - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công ty TNHH MVC & CO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MVC & CO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty Hanaro TNS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Hanaro TNS Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm