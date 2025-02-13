Tuyển Social Media Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Ygc Việt Nam ( Ygc Logistics JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kailash, Ng. 82 P. Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Tiếp nhận thông tin lô hàng, kiểm tra chứng từ, tư vấn khách hàng

2. Theo dõi quá trình xuất nhập và giao nhận hàng hóa, xử lý các vấn đề phát sinh

3. Kiểm tra HS code, áp thuế, truyền tờ khai

4. Thu thập và phát hành chứng từ cần thiết

5. Thống kê, báo cáo tình trạng công việc, đề xuất phương án để xử lý công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành logistics, thương mại quốc tế, luật kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, quản trị doanh nghiệp

2. Có kinh nghiệm 1-3 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, có kiến thức về thủ tục XNK và quy định của pháp luật liên quan

3. Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực, kỷ luật, chủ động, tâm huyết với công việc

4. Tư duy logic, phân tích và xử lý tình huống tốt.

5. Kỹ năng giao tiếp tốt

6. Tiếng Anh: đọc hiểu chứng từ xuất nhập khẩu, giao dịch qua email, trả lời điện thoại.

7. Tin học văn phòng: thành thạo word, excel, powerpoint, email, công cụ internet.

Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Ygc Việt Nam ( Ygc Logistics JSC) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Ygc Việt Nam ( Ygc Logistics JSC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin