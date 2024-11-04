Tuyển System Administrator VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, vận hành, giám sát và tối ưu các hệ thống: Active Directory, DNS, DHCP, Exchange 2019, Backup, Web Server, FTP Server, Load balancer...

Xây dựng, vận hành, quản trị Hạ tầng Ảo hóa server, Ảo hóa ứng dụng và các dịch vụ Cloud: Microsoft 365, Microsoft Azure, Google Cloud Platform

Xây dựng, vận hành, quản trị các phần mềm giám sát hoạt động của hệ thống như Grafana, Prometheus, Manageengine Applications Manager, ELK, Graylog

Vận hành hệ thống ảo hóa VMWare

Viết tài liệu triển khai, tài liệu hướng dẫn.

Tham gia triển khai các dự án công nghệ.

Tham gia phối hợp với bộ phận ANTT thực hiện vá các lỗ hổng bảo mật hệ thống

Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp giám sát, tự động hóa vận hành hệ thống;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

2. Kinh nghiệm

Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm về quản trị, vận hành, triển khai hệ thống

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

Kiến thức nền tảng vững chắc về giao thức TCP/IP và dịch vụ mạng.

Có kiến thức sâu về các hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai và vận hành Hạ tầng ảo hóa Vmware

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất với một trong các hệ thống Database: MySQL, Postgres

Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ Bash, Python

Có kinh nghiệm làm việc với các Hệ thống Load balancer: Haproxy, Nginx

Có tư duy tối ưu hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế như MCSA, MCSE, VCP, LPI, CEH

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Tại VNDIRECT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT Pro Company

