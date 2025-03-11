Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Design, develop, and maintain high-quality software solutions using Java or Golang and related technologies.

Lead the design and implementation of full-stack applications, including FrontEnd, BackEnd and DevOps.

Collaborate with cross-functional teams, including product managers, designers, and other engineers, to define requirements and deliver solutions that meet business objectives.

Implement best practices for software development, including code reviews, unit testing, continuous integration, and deployment automation.

Drive the adoption of DevOps practices and tools to streamline development workflows, improve code quality, and enhance system reliability.

Experience with CI/CD pipeline (Jenkins, Docker).

Monitor system performance, identify bottlenecks and areas for optimization, and implement solutions to improve scalability and efficiency.

Stay current with emerging technologies and industry trends, and make recommendations for technology adoption and process improvement.

Mentor junior engineers, provide technical guidance, and foster a culture of learning and innovation within the team.

Thiết kế, phát triển và duy trì các giải pháp phần mềm chất lượng cao sử dụng Java hoặc Golang và các công nghệ liên quan.

Dẫn dắt việc thiết kế và triển khai các ứng dụng full-stack, bao gồm phát triển FrontEnd, BackEnd và DevOps.

Cộng tác với các bộ phận khác, bao gồm người quản lý sản phẩm, nhà thiết kế và các kỹ sư khác để xác định các yêu cầu và đưa ra các giải pháp đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Triển khai các biện pháp thực hành tốt nhất để phát triển phần mềm, bao gồm đánh giá mã, thử nghiệm đơn vị, tích hợp liên tục và tự động hóa triển khai.

Thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp và công cụ DevOps để hợp lý hóa quy trình phát triển, cải thiện chất lượng mã và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Có kinh nghiệm sử dụng CI/CD pipeline (Jenkins, Docker)

Giám sát hiệu suất hệ thống, xác định các điểm nghẽn và các khu vực cần tối ưu hóa, đồng thời triển khai các giải pháp để cải thiện khả năng mở rộng và hiệu quả.

Luôn cập nhật các công nghệ mới nổi và xu hướng của ngành, đồng thời đưa ra các đề xuất về việc áp dụng công nghệ và cải tiến quy trình.

Cố vấn cho các kỹ sư cấp dưới, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và nuôi dưỡng văn hóa học tập và đổi mới trong nhóm.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or a related field.

5+ years of experience in software development, with at least 2 years in a leadership or lead developer role and with a focus on building platforms: SaaS, PaaS, IaaS,...

Proficiency in both front-end and back-end technologies, including but not limited to:

Experience with cloud provider (e.g., AWS, Azure, Google Cloud).

Strong understanding of software design patterns, data structures, and algorithms.

Ability to communicate effectively with technical and non-technical stakeholders.

Ability to thrive in a fast-paced, dynamic environment and adapt to changing priorities and client requirements

Strong problem-solving skills and ability to make timely decisions under pressure

Experience working in an outsourcing environment is highly desirable.

Experience working in an Agile/Scrum development environment is preferred.

Project management certification (e.g., PMP) is a plus.

Using Japanese is a big advantage.

Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan.

Hơn 5 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm, với ít nhất 2 năm ở vai trò lãnh đạo hoặc nhà phát triển chính và tập trung vào việc xây dựng hệ thống như là SaaS, PaaS, IaaS,...

Thành thạo cả công nghệ front-end và back-end, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1. Front-end: HTML/CSS, JavaScript (React, Angular), CSS preprocessors (Sass, Less)

2. Back-end: Java, Golang, Python.

3. Databases: SQL (MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB, Redis)

Có kinh nghiệm với các nền tảng đám mây (ví dụ: AWS, Azure, Google Cloud).

Hiểu biết sâu sắc về các mẫu thiết kế phần mềm, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.

Khả năng giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan kỹ thuật và phi kỹ thuật.

Khả năng phát triển trong môi trường năng động, nhịp độ nhanh và thích ứng với những ưu tiên thay đổi cũng như yêu cầu của khách hàng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và khả năng đưa ra quyết định kịp thời dưới áp lực.

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường gia công phần mềm là rất mong muốn.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường phát triển Agile/Scrum.

Chứng chỉ quản lý dự án (ví dụ: PMP) là một điểm cộng.

Tiếng Nhật là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Cơ hội làm việc onsite tại Nhật Bản.

- Thường xuyên tổ chức các seminar do chính nhân viên công ty thực hiện, tạo

điều kiện nghiên cứu, trao đổi, phát triển.

- Được hướng dẫn tận tình, tạo nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong công

việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

