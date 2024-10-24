Tuyển Telemarketing Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 50 Triệu

Mức lương 7 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 7 - 50 Triệu

Tiếp nhận dữ liệu khách hàng có sẵn các nghành nghề thẩm mỹ viện, spa, tiệm nails, gara ô tô. Liên hệ và giới thiệu phần mềm quản lý đến dữ liệu khách hàng có sẵn. Xác nhận các khách hàng có nhu cầu tìm hiểu phần mềm và chuyển lịch hẹn sang bộ phận sales. Báo cáo danh sách khách hàng tiềm năng có nhu cầu tìm hiểu phần mềm.

Tiếp nhận dữ liệu khách hàng có sẵn các nghành nghề thẩm mỹ viện, spa, tiệm nails, gara ô tô.

Liên hệ và giới thiệu phần mềm quản lý đến dữ liệu khách hàng có sẵn.

Xác nhận các khách hàng có nhu cầu tìm hiểu phần mềm và chuyển lịch hẹn sang bộ phận sales.

Báo cáo danh sách khách hàng tiềm năng có nhu cầu tìm hiểu phần mềm.

Với Mức Lương 7 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng telesales, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp. Cơ hội thăng tiến cao trong công ty.

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng telesales, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.

Cơ hội thăng tiến cao trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin