Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, giao tiếp khá (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng).

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo chuyên môn.

- Độ tuổi từ 18 tới 35.

- Đã có kinh nghiệm Sales/ Chăm sóc khách hàng, tư vấn là một lợi thế.

- Chủ động trong công việc.

- Có Laptop phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin