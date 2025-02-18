Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, giao tiếp khá (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng).
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo chuyên môn.
- Độ tuổi từ 18 tới 35.
- Đã có kinh nghiệm Sales/ Chăm sóc khách hàng, tư vấn là một lợi thế.
- Chủ động trong công việc.
- Có Laptop phục vụ công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
