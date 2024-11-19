Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng công ty TNHH nhập khẩu và phân phối Greenhome làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngõ 131 Chu Huy Mân, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

- Chăm sóc khách hàng theo data công ty giao cho.

- Tìm kiếm, gặp gỡ khách hàng, giới thiệu tư vấn sản phẩm của công ty với khách hàng.

- Cập nhật thông tin khách hàng, hợp đồng với các bộ phận liên qua khác.

Yêu Cầu Công Việc

- Đã có kinh nghiệm làm kinh doanh từ 1 - 2 năm.

- Nhanh nhẹn, có tư duy nhạy bén, có tính cầu tiến, trách nhiệm với công việc.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phàn và thuyết phục khách hàng

Tại công ty TNHH nhập khẩu và phân phối Greenhome Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập khởi điểm từ 8,000,000 (Có thể thoả thuận với trường hợp ứng viên vượt trội về năng lực/kinh nghiệm) + hoa hồng doanh số

- Thưởng tháng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ , Tết theo quy định và kết quả kinh doanh của Công Ty .

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHNT theo quy định nhà nước

- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển

