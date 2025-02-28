Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT
- Hà Nội: Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Nghiên cứu và phân tích các yêu cầu của phần mềm, bao gồm cả yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng.
Xác định các tiêu chí kiểm thử dựa trên các yêu cầu của dự án.
Thiết kế các kịch bản kiểm thử (test cases) để kiểm tra các chức năng và tính năng của phần mềm.
Tiến hành kiểm thử phần mềm theo kế hoạch và kịch bản đã định.
Ghi lại kết quả kiểm thử và báo cáo các lỗi phát hiện được cho nhóm phát triển.
Tạo báo cáo chi tiết về các lỗi được phát hiện, bao gồm mô tả lỗi, các bước tái hiện lỗi, mức độ nghiêm trọng của lỗi và các thông tin liên quan khác.
Theo dõi quá trình sửa lỗi của nhóm phát triển và kiểm tra lại các lỗi sau khi chúng được sửa chữa.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sẵn sàng đi OS.
Nắm vững kiến thức về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp kiểm thử phần mềm.
Có khả năng phân tích yêu cầu và thiết kế kịch bản kiểm thử.
Sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử phần mềm.
Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, mạng máy tính và các công nghệ liên quan.
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý source như SVN, Git hoặc ... là 1 lợi thế
Ưu tiên các ứng viên có kiến thức hoặc đã làm việc trên các quy trình phát triển phần mềm như Scrum, Agile.
Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ: Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng theo dự án, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Training về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý dự án, quản lý chất lượng.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty.
Được định hướng phát triển thành Key Member.
Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở. Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết.
Được học hỏi và đào tạo học việc bài bản từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm.
Có cơ hội phát triển bản thân, tiếp xúc với các công nghệ mới.
Teambuilding, hoạt động văn nghệ thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
