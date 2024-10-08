Tuyển Tester TNHH Công Nghệ SkyLab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu

Mức lương 6 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Zodiac, Ngõ 19 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 6 - 13 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan

Lập kế hoạch và estimate các task liên quan tới test

Viết testcase và thực hiện test

Log bug và theo dõi tiến độ fix bug

Làm việc mật thiết với developer để tái hiện, fix bug

Nghiên cứu các công nghệ kiểm thử tự động, cải thiện quy trình test

Với Mức Lương 6 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết test case, thực hiện test

Kỹ năng giao tiếp tốt, hoà đồng

Tin học văn phòng cơ bản

Tiếng Nhật N3 trở lên

Tại TNHH Công Nghệ SkyLab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 tới thứ 6 (9:00 – 18:00)

Tháng lương thứ 13

Thiết bị làm việc - MacBook

Du lịch công ty (1 năm một lần), team building (hàng quý) và các hoạt động thường niên khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Công Nghệ SkyLab Việt Nam

