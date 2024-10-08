Tuyển Tester TNHH Công Nghệ SkyLab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại TNHH Công Nghệ SkyLab Việt Nam
Mức lương
6 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Zodiac, Ngõ 19 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 6 - 13 Triệu
Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan
Lập kế hoạch và estimate các task liên quan tới test
Viết testcase và thực hiện test
Log bug và theo dõi tiến độ fix bug
Làm việc mật thiết với developer để tái hiện, fix bug
Nghiên cứu các công nghệ kiểm thử tự động, cải thiện quy trình test
Với Mức Lương 6 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm viết test case, thực hiện test
Kỹ năng giao tiếp tốt, hoà đồng
Tin học văn phòng cơ bản
Tiếng Nhật N3 trở lên
Tại TNHH Công Nghệ SkyLab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 tới thứ 6 (9:00 – 18:00)
Tháng lương thứ 13
Thiết bị làm việc - MacBook
Du lịch công ty (1 năm một lần), team building (hàng quý) và các hoạt động thường niên khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Công Nghệ SkyLab Việt Nam
