Tuyển Tester Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc test các dự án phần mềm trên nền tảng web, PC hoặc mobile Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án. Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm. Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi bàn giao cho khách hàng Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật. Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm. Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến. Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối. Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra. Thành thạo kiểm thử web/app/ api

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, tài chính hoặc ngân hàng. Có từ 3 năm KN trong lĩnh vực kiểm thử dữ liệu Có kiến thức cơ bản về chuyên môn Kiểm thử như: các loại kỹ thuật kiểm thử, loại Kiểm thử, quy trình Kiểm thử Ứng viên có kinh nghiệm sử dụng một số công cụ về quản lý lỗi, quản lý công việc (ví dụ: Jira, ...) và các công cụ kiểm thử Có kinh nghiện sử dụng công cụ kiểm thử API như Postman, Jmeter Có kinh nghiệm kiểm thử SQL, Web/ App Có kiến thức về SDLC Có kinh nghiệm tham gia các dự án Banking, Fintech, Payment Ưu tiên: Nắm vững các mảng nghiệp vụ, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và các quy trình liên quan Nắm vững các hệ thống công nghệ ngân hàng (core-banking, thẻ, Treasury,..) Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực ngân hàng Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp. : Lương tháng 13. Được tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết,; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.