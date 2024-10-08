Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Tester

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test, Tham gia kiểm thử các dự án phần mềm, Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test, Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án, Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao, Được đào tạo trở thành Data Analyst hoặc BA IT trong ngân hàng (Nếu ứng viên có định hướng chuyển qua vị trí DA hoặc BA).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo SQL để thực hiện truy vấn/kiểm thử hệ thống Kỹ năng: Đọc hiểu các tài liệu mô tả và phân tích yêu cầu, tài liệu thiết kế của giải pháp. Ham học hỏi, máu lửa, nhiệt huyết, sẵn sàng chinh chiến đối đầu với thử thách khó khăn tại các dự án lớn. Tuân thủ kỷ luật & có trách nhiệm với công việc. Cẩn thận, tỉ mỉ và có kinh nghiệm giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với Developer trong quá trình fix bug
Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop.... Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN) 12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau; Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc; Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm. Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ... Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống. Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm Làm việc với tác đối tác lớn Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, Hà Nội

